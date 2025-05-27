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Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
MynetYazar

Lanus-Academia Puerto Cabello

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Lanus ile Academia Puerto Cabello takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Vasco da Gama-FBC Melgar

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile FBC Melgar takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sao Paulo-Talleres

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Sao Paulo ile Talleres takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Libertad-Alianza Lima

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Libertad ile Alianza Lima takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Grasshopper-Aarau

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Aarau takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Eintracht Braunschweig-Saarbrücken

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Eintracht Braunschweig ile Saarbrücken takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Suwon FC-Jeju United

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Pohang Steelers

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Jeonbuk FC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Quang Nam-Hong Linh Ha Tinh

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Quang Nam ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Thanh Hoa FC-Binh Dinh FC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Thanh Hoa FC ile Binh Dinh FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

MC El Bayadh-CS Constantine

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC El Bayadh ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

JS Saoura-MC Alger

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile MC Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

CR Belouizdad-Paradou AC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CR Belouizdad ile Paradou AC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Syunik-FC Ararat-Armenia II

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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