Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lanus-Academia Puerto Cabello
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Lanus ile Academia Puerto Cabello takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Vasco da Gama-FBC Melgar
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile FBC Melgar takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Sao Paulo-Talleres
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Sao Paulo ile Talleres takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Libertad-Alianza Lima
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Libertad ile Alianza Lima takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Grasshopper-Aarau
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Aarau takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Eintracht Braunschweig-Saarbrücken
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Eintracht Braunschweig ile Saarbrücken takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Suwon FC-Jeju United
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daejeon Hana Citizen-Pohang Steelers
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daegu-Jeonbuk FC
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Quang Nam-Hong Linh Ha Tinh
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Quang Nam ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Thanh Hoa FC-Binh Dinh FC
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Thanh Hoa FC ile Binh Dinh FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
MC El Bayadh-CS Constantine
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC El Bayadh ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
JS Saoura-MC Alger
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile MC Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
CR Belouizdad-Paradou AC
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CR Belouizdad ile Paradou AC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Syunik-FC Ararat-Armenia II
27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
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