Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lanus-Academia Puerto Cabello

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Lanus ile Academia Puerto Cabello takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Vasco da Gama-FBC Melgar

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile FBC Melgar takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sao Paulo-Talleres

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Sao Paulo ile Talleres takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Libertad-Alianza Lima

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Libertad ile Alianza Lima takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Grasshopper-Aarau

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Aarau takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Eintracht Braunschweig-Saarbrücken

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Eintracht Braunschweig ile Saarbrücken takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Suwon FC-Jeju United

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Pohang Steelers

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Jeonbuk FC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Quang Nam-Hong Linh Ha Tinh

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Quang Nam ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Thanh Hoa FC-Binh Dinh FC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Thanh Hoa FC ile Binh Dinh FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

MC El Bayadh-CS Constantine

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC El Bayadh ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

JS Saoura-MC Alger

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile MC Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

CR Belouizdad-Paradou AC

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CR Belouizdad ile Paradou AC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Syunik-FC Ararat-Armenia II

27 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00