Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Werder Bremen-TSG Hoffenheim

27 Ocak 2026'da saat 22:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Werder Bremen ile TSG Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Bu maç, ligde heyecan verici anlara sahne olacak. Werder Bremen, 15. sırada yer alıyor. Takım, 18 maçta 18 puan topladı. Bu durum, onların mücadelesini zorluyor. TSG Hoffenheim ise 3. sırada bulunuyor. Takım, 36 puanla ligdeki iddiasını sürdürüyor. Bu maç, büyük bir heyecan yaratacak. Yayın kanalları S Sport+, Tivibu Spor3 ve Tivibu Spor2 olacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma. İzlemek için birçok kişi ekran başına geçecek. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Bu maç, Bundesliga'nın gidişatını etkileyecek. Maç öncesinde takımların durumları dikkatle takip edilmeli.

St Pauli-RB Leipzig

27 Ocak 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. St Pauli, RB Leipzig ile oynayacak. Maç, Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak. St Pauli, ligde 17. sırada yer alıyor. RB Leipzig ise 5. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, S Sport+, Tivibu Spor2 ve Tivibu Spor ekranlarından izlenebilecek. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze SK

27 Ocak Salı 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor

27 Ocak Salı 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Yeni Malatyaspor-Fethiyespor

28 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Faetano-Folgore

27 Ocak Salı 2026 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan Faetano ile Folgore takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Esperance Tunis-JS Kairouan

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Esperance Tunis ile JS Kairouan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

CA Bizertin-JS Omrane

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan CA Bizertin ile JS Omrane takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

CS Sfaxien-Etoile Sportive Metlaoui

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan CS Sfaxien ile Etoile Sportive Metlaoui takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Esperance Zarzis-Club Africain

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Esperance Zarzis ile Club Africain takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Coban Imperial-Deportivo Marquense

28 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Coban Imperial ile Deportivo Marquense takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Al Ahly-Wadi Degla

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Al Ahly ile Wadi Degla takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Loughgall-Knockbreda FC

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda Kupası liginde oynanacak olan Loughgall ile Knockbreda FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Birkirkara-Pieta Hotspurs

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Malta Kupası liginde oynanacak olan Birkirkara ile Pieta Hotspurs takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Hamrun Spartans-Fgura United

27 Ocak Salı 2026 tarihinde Malta Kupası liginde oynanacak olan Hamrun Spartans ile Fgura United takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15