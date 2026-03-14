Fenerbahçe'de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco'ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?"

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında şampiyonluk yolunda telafisi zor bir kayıp yaşayan ve son sıradaki Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Domenico Tedesco'ya kesildi! Lider Galatasaray'ın kazanması halinde puan farkının 7'ye çıkacağı bu kritik haftada alınan mağlubiyet sonrası Sports Digitale ekranlarında isyan eden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İtalyan teknik adamı adeta yerden yere vurdu.

Fenerbahçe'de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco'ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik haftada Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve şampiyonluk umutlarına çok ağır bir darbe vurdu.

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale canlı yayınında maçı değerlendiren Türk futbolunun efsane ismi ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı-Lacivertli takımın ortaya koyduğu futbolu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini çok sert bir dille eleştirdi.

"TALISCA VE ASENSİO OLMASA NE OLACAKTI? HOCAYA NE GEREK VAR!"

Fenerbahçe de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?" 1

Fenerbahçe'nin sezon başından beri bireysel yeteneklerle maç kazandığını iddia eden Dilmen, takımın süperstarları üzerinden Tedesco'ya şu sözlerle yüklendi:

"Talisca ve Asensio olmasaydı bu takımın hali ne olacaktı? Fenerbahçe'de bugün teknik direktör varlığına gerçekten ne gerek var? Eğer Fenerbahçe bugün 57 puan aldıysa, inanın bana bu puanın minimum 12'sini doğrudan bu 2 oyuncu bireysel kalitesiyle tek başına aldı."

DİLMEN'DEN ACI İTİRAF: "İKİNCİ BİTİRMESİ BİLE İYİ"

Fenerbahçe de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?" 2

Savunma zafiyetlerine ve küme düşme hattındaki takımlardan yenilen gollere dikkat çeken 63 yaşındaki eski milli futbolcu, şampiyonluk yarışındaki acı tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Ligin sonundaki Karagümrük'ten içeride 1, dışarıda 2 gol yedi. Kayserispor'dan evinde 2 yedi. Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Antalyaspor'dan 2 gol yedi. Böyle bir durumda, yani ligde küme düşme ihtimali olan takımların hepsinden 2'şer gol yiyorsanız siz nasıl şampiyon olacaksınız? Fenerbahçe'nin şu tabloda ligi ikinci bitirmesi bile bence çok iyi, özellikle bu oyuncu grubu ve bu oyun yapısına göre."

"BİR DEFA DA DEĞİŞİKLİK YAPMADAN YEN BE KARDEŞİM!"

Fenerbahçe de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?" 3

Rıdvan Dilmen'in en çok tepki gösterdiği konulardan biri de İtalyan çalıştırıcının Marco Asensio hamlesi oldu. Tedesco'nun oyuncu değişikliklerindeki ezberini bozan Dilmen, eleştirilerini şöyle noktaladı:

"Asensio'yu belki adalesinde problem var diye oynatmadı, buna saygı duyabilirim. Ancak 52 dakika oynayabilecek durumda bir oyuncunuz varsa, üstelik şampiyonluk yarışındaysanız ve ismi dışında sevimsiz bir stattaysanız maça Asensio'yla başlayabilirsiniz. Adalesinde bir problem varsa ve risk varsa, sonradan oyuna soktuğunuzda erken değişiklik olmuyor mu bu sefer? Peki hep şey diyorlar ya; 'Hoca şapkadan tavşan çıkardı, bir değişiklik yaptı maçı aldı.' Bir defa da değişiklik yapmadan, oyun planınla yen be kardeşim!"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
