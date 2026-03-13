'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu çok kızdı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündeme gelmeye başladı.

Atv ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programda dini soruları da yanıtlıyor. Hatipoğlu'na bir izleyicisi ''Hocam ben aşçıyım. Mutfakta tadını bilmediğin bir şeyi satamazsın mantığı var. Bu yüzden de ben hocam domuz eti yedim. Müşteriye tadını anlatmak için. Hocam bunun günahı nedir?'' diye bir soru sordu.

SORUYA ÇOK KIZDI

Hatipoğlu soruya kızarak ''O müşteri gelmez olsaydı keşke. Sende hiç öyle bir şey yapmamış olsaydın. Canı istemese gelmeyebilir. Böyle bir yerde çalışman da doğru değil zaten. Kim olursa olsun, kimin mekanı olursa olsun haram satan o haramın ortağıdır. Sizde ucundan bulaşmışsınız maalesef doğru yapmamışsınız. Böyle şeyde yapılacak tek şey kızım önlük sizin olsun hadi bana eyvallah Allah beni doyurur deyip oradan ayrılmak. Doğru olan oydu. Bundan dolayı tövbe etmişsindir tabii ki. Gönülden hiçbir Müslüman domuz etine evet demez zaten.

Allah'ın haram kıldığı. Domuz bir denek hayvanıdır. Bıldırcını, keçi, koyun, sığır, manda ne varsa bütün etleri yersin balıklar dahil domuzu benim için yeme diyor. Domuz çok kötü bir hayvan olduğu için değil ondan daha kötü hayvanlarda olabilir. Allah bu eti, bu hayvanı bize denek hayvanı, imanımızı, inancımızı, nefsimizi denemek için bir denek hayvanı olarak ortaya koydu ve bunu yemeyeceksiniz dedi. Birçok zararı var onlar da ayrı mesele. Allah haram ettiyse, haramdır. Kötüdür, çirkindir ve pistir. Yemeyeceksiniz dedi yemeyeceğiz.'' diyerek yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun programdaki o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.