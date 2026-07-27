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Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rosenborg-Fredrikstad

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Valmiera-Riga FC-2

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Valmiera ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FS Metta LU-Tukums 2000-2

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Samorin-Malzenice

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Samorin ile Malzenice takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC AGMK-Mashal Mubarek

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Mashal Mubarek takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Andijan-Buxoro

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Andijan ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Lokomotiv Tashkent-Sogdiyona Jizzax

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Tashkent ile Sogdiyona Jizzax takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kamaz-Rotor Volgograd

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kamaz ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Opava-Karvina

27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Opava ile Karvina takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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