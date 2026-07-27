Bugün hangi maçlar var? 27 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rosenborg-Fredrikstad
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Valmiera-Riga FC-2
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Valmiera ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FS Metta LU-Tukums 2000-2
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Samorin-Malzenice
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Samorin ile Malzenice takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC AGMK-Mashal Mubarek
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Mashal Mubarek takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Andijan-Buxoro
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Andijan ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Lokomotiv Tashkent-Sogdiyona Jizzax
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Tashkent ile Sogdiyona Jizzax takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kamaz-Rotor Volgograd
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kamaz ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Opava-Karvina
27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Opava ile Karvina takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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