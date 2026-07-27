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Galatasaray'dan ayrılıyor, imzası an meselesi! Anlaşma sağlandı

Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci transferinde rotasını Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç'e çevirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, daha önce de İzmir ekibinin formasını giyen 35 yaşındaki kalecinin transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrılıyor, imzası an meselesi! Anlaşma sağlandı
Cevdet Berker İşleyen
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İzmir ekibinin, kalesini deneyimli bir isimle güçlendirmek adına Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç'i gündemine aldığı öğrenildi.

İLK SIRADA O VAR

Galatasaray dan ayrılıyor, imzası an meselesi! Anlaşma sağlandı 1

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe'de öncelik kaleci transferine verildi. Yönetimin, yabancı oyuncu hakkını daha çok hücum ve orta saha bölgelerinde değerlendirmeyi planladığı, bu nedenle kalede Süper Lig tecrübesi bulunan yerli bir isme yöneldiği belirtildi.

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Galatasaray forması giyen Günay Güvenç'in yer aldığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Galatasaray dan ayrılıyor, imzası an meselesi! Anlaşma sağlandı 2

Daha önce Göztepe'de de görev yapan 35 yaşındaki file bekçisiyle yapılan temaslarda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Teknik heyetin, hem kulübü yakından tanıması hem de uzun yıllara dayanan Süper Lig deneyimi nedeniyle Günay Güvenç'in transferine sıcak baktığı ve bu hamleye onay verdiği kaydedildi.

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Göztepe Günay Güvenç son dakika galatasaray
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