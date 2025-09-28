Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

28 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleştirilecek. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile mücadele edecek. Her iki takım ligde 5 puana sahip. Çaykur Rizespor sıralamada 12. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Takımların durumları oldukça yakın. İki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Tümosan Konyaspor-Rams Başakşehir

28 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynayacak. Tümosan Konyaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 11. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, beIN Sports üzerinden yayınlanacak. Maçın öncesinde iki takımın durumu dikkat çekiyor. Herkes, bu önemli mücadeleyi izlemek için sabırsızlanıyor. Tümosan Konyaspor, ev sahibi olarak avantajlı bir konumda. Rams Başakşehir ise galibiyet hedefliyor. İki takım için de puan almak önemli bir hedef. Heyecan dolu bir maç bizi bekliyor.

Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor

28 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00’de Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Fenerbahçe, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla toplamda 12 puan topladı. Hesap.com Antalyaspor ise 7. sırada bulunuyor. Takım, aynı sayıda maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca 1 beraberlik elde etti. Bu şekilde toplam puanı 10 oldu. Maç, beIN Sports kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı keyifle takip edebilir.

Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği

Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Bu maç Trendyol Süper Lig’de oynanacak. Zecorner Kayserispor, ligde 15. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 4 puan toplayabildi. Gençlerbirliği ise 16. sırada bulunuyor. Bu sezon 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği, sadece 3 puan elde etti. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki ekip için de kritik bir karşılaşma olacak.

Manisa FK-Sipay Bodrum FK

28 Eylül 2025 tarihi önemli bir futbol maçı için belirlenmiş durumda. Saat 16:00’da Trendyol 1. Lig’de Manisa FK, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Manisa FK şu an ligde 14. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 4. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Maçın canlı yayınları TRT Spor ve beIN Sports Max 2 üzerinden yapılacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi ekran başında izlemek için sabırsızlanıyor. Futbol, her zaman olduğu gibi, bu maçta da tutku ve heyecan dolu anlar sunacak.

İstanbulspor-Boluspor

28 Eylül 2025'te Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Boluspor ile karşılaşacak. Maç, saat 16:00'da başlayacak. İstanbulspor, ligde 10. sıradadır. Boluspor ise 8. sırada yer alıyor. İzleyiciler, karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından takip edebilir. Maçın heyecanı, iki takımın mücadelesi ile artacak. Ancak, her iki ekip de puan almak adına savaşa çıkacak. İzleyiciler, canlı yayınla bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor

28 Eylül 2025 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. Saat 19:00'da, Trendyol 1. Lig'de Atakaş Hatayspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İki takım da ligin son sıralarında yer alıyor. Atakaş Hatayspor 18. sırada. Bandırmaspor ise 15. sırada. Bu mücadelenin sonuçları, her iki takım için büyük anlam taşıyor. Özellikle küme düşme ihtimali bu mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Taraftarların ilgisi oldukça yüksek. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor.

Serik Spor-Erzurumspor FK

28 Eylül 2025 tarihinde Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleştirilecek. Serik Spor, Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Maç saati 19:00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma, Serik Spor'un ligde 9. sırada, Erzurumspor FK'nın ise 7. sırada olduğu bir ortamda oynanacak. Maçın yayıncı kuruluşları TRT Spor ve beIN Sports Max 1 olacak. İki takım da galibiyet için ter dökecek. Beklentiler yüksek. Taraftarlar heyecanla bekliyor. Maç sonucunun, ligdeki sıralamayı etkilemesi bekleniyor.

Aston Villa-Fulham

28 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç düzenlenecek. Aston Villa, Fulham ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa, ligde 18. sırada yer alıyor. Fulham ise 9. sırada konumlanıyor. Bu mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı büyük bir heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileme potansiyeline sahip. Maçın sonucuyla ilgili tahminler şimdiden yapılmaya başlandı. Herkes, iki ekibin performansını merak ediyor.

Newcastle United-Arsenal

28 Eylül 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Newcastle United, Arsenal ile oynayacak. Maçın başlama saati 18:30 olarak belirlendi. Newcastle United, ligde 15. sırada yer almakta. Takım, şu ana kadar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 6.

Öte yandan Arsenal, 7. sırada ve daha iyi bir performans sergiliyor. Takım, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 10 puana sahip. Bu maç, her iki takım için de büyük bir öneme sahip. Yayıncı kuruluş, beIN Sports 3 kanalı olacak. Maç, sporseverler tarafından ilgiyle takip edilecek. Maç öncesi heyecan giderek artıyor.

Freiburg-TSG Hoffenheim

28 Eylül 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. Freiburg, TSG Hoffenheim ile karşılaşacak. Maç, saat 16:30'da başlayacak. Her iki takım da ligde 8. ve 10. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadıkları 4 maçta, her biri 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İki takım da toplamda 6 puan topladı. Maç, Tivibu Spor2 kanalında yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Her iki ekip de bu maçta galip gelmek istiyor. Takımların performansı, maçı izleyenleri heyecanlandıracak.

FC Köln-Vfb Stuttgart

Bugün Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. FC Köln, Vfb Stuttgart'ı konuk edecek. Maç, saat 18:30'da başlayacak. FC Köln, ligde 6. sırada yer alıyor. Vfb Stuttgart ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele heyecan verici olacak. Maçın yayıncısı Tivibu Spor olarak belirlendi. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Herkes iki takımın performansını merak ediyor. Bu karşılaşma, ligdeki puan durumunu etkileyebilir. Maç sonrası sonuçlar, takımların sezon hedefleri için önemli olacak.

Union Berlin-Hamburger SV

28 Eylül 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Union Berlin, Hamburger SV ile karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. Union Berlin, ligde 11. sıradadır. Hamburger SV ise 15. sıradadır. Maç Tivibu Spor3 kanalından canlı yayınlanacak. İki takım, önemli bir mücadeleye çıkacak. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor.

Sassuolo-Udinese

28 Eylül 2025, önemli bir maç günü. Saat 13:30'da İtalya Serie A Ligi'nde iki takım karşılaşacak. Sassuolo ile Udinese, bu öğleden sonra sahada olacak. Şu anki lig sıralamasında Sassuolo 14. sırada. Udinese ise 10. sırada bulunuyor. Her iki takım da galibiyet peşinde olacak. Maç, Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor. İki takım arasındaki rekabet, izleyicileri ekrana kilitleyecek. Maç saatine doğru heyecan artıyor. Takımlar, sahada en iyi performanslarını sergilemeyi hedefliyor.

Roma-Hellas Verona

28 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Roma, Hellas Verona'yı evinde ağırlayacak. Roma, ligde yedinci sırada yer alıyor. Hellas Verona ise on beşinci sırada bulunuyor. Roma, ilk dört maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece 9 puana ulaştı. Ancak Hellas Verona, 4 maçta galibiyet elde edemedi. Üç beraberlik ile 3 puanda kaldı. Maç Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, ekipler için önemli bir mücadele olacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, heyecanlı bir maç bekleyebilir.