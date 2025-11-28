Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Gençlerbirliği

28 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, ligin ortalarında 10. sırada yer almakta. Takım, 13 maçta 4 galibiyet aldı. Ayrıca 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Böylece toplamda 15 puana ulaştı.

Gençlerbirliği ise 15. sırada bulunuyor. Onlar da 13 maçta oynadı. Takım, bu maçlarda 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. İki beraberlik de söz konusu. Bu durumda Gençlerbirliği'nin toplam puanı 11.

Maçın heyecanı beIN Sports kanalıyla canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın performansını merakla bekliyor. Maç, hem Kocaelispor hem de Gençlerbirliği için önemli. İki ekip de galibiyet için mücadele verecek.

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor

28 Kasım 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Amed Sportif Faaliyetler, 14 maçta 8 galibiyet elde etti. Toplamda 26 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Esenler Erokspor ise 8 galibiyet ile 28 puan topladı. Bu nedenle, 2. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının performansına güveniyor. Maçta heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Atko Grup Pendikspor-Manisa FK

28 Kasım 2025 tarihi, önemli bir maça sahne olacak. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig kapsamında Atko Grup Pendikspor ile Manisa FK karşılaşacak. Atko Grup Pendikspor ligde zirvede yer alıyor. Takım, 14 maçta 29 puan topladı. Bu, onları 1. sıraya yerleştiriyor. Manisa FK ise 14 maçta yalnızca 13 puan topladı. Bu nedenle 17. sırada bulunuyor. Maç heyecanla bekleniyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler için ilgi çekici bir mücadele olacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

M'gladbach-RB Leipzig

28 Kasım 2025 tarihinde Bundesliga Ligi'nde bir maç yapılacak. M'gladbach, RB Leipzig ile karşılaşacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Ev sahibi takım M'gladbach, ligde 12. sırada yer alıyor. Misafir takım RB Leipzig ise 2. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. M'gladbach, üst sıralara çıkmak istiyor. RB Leipzig ise şampiyonluk yarışı içinde. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Como-Sassuolo

28 Kasım 2025 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Como ile Sassuolo karşılaşacak. Como, 12 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bu performansla 21 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Sassuolo ise aynı sayıda maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 17 puana sahip ve 9. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Herkes bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Getafe-Elche

28 Kasım 2025'te saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Getafe, Elche'yi konuk edecek. Getafe, ligde 7. sırada yer alıyor. Elche ise 10. sırada bulunuyor. Bu maç, S Sport+ ve S Sport kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İzleyiciler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir. Bu nedenle, takımların performansı önemli olacak. Getafe, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Elche ise sürpriz yapma peşinde. İki takım için de kritik bir randevu olacak. Futbol tutkunları bu mücadeleyi kaçırmamalı.

Metz-Rennes

28 Kasım 2025 tarihinde Fransa Ligue 1 kapsamında Metz ve Rennes takımları mücadele edecek. Maç saat 22:45'te başlayacak. Metz, ligde 17. sıradadır. Takım, 13 maçta sadece 3 galibiyet aldı. Bunun sonucunda 11 puana sahip. Öte yandan Rennes, 6. sırada yer alıyor. Rennes, 13 maçta 5 galibiyetle 21 puan topladı. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. Takımlar arasındaki bu mücadele, ligdeki dengeleri etkileyebilir. İzleyiciler maçın sonucunu merakla bekliyor.

Oxford United-Ipswich Town

28 Kasım Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

PEC Zwolle-Heerenveen

28 Kasım Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PEC Zwolle ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

KV Mechelen-Standard Liege

28 Kasım Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KV Mechelen ile Standard Liege takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Vitoria Guimaraes-AVS

28 Kasım Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile AVS takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15