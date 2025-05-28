Bugün hangi maçlar var? 28 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Real Betis-Chelsea

28 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Real Betis, Chelsea ile karşılaşacak. Real Betis, lige 15. sıradan başlamıştı. Chelsea ise tüm lig maçlarını kazanarak 1. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Independiente-Nacional Potosi

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente ile Nacional Potosi takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Guarani-Boston River

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Club Guarani ile Boston River takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Nacional-Atletico Nacional

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Nacional ile Atletico Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Internacional-Bahia

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Internacional ile Bahia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

New York City FC-Houston Dynamo

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Houston Dynamo takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

DC United-New England Revolution

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile New England Revolution takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New York Red Bulls-Charlotte FC

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Charlotte FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

FC Cincinnati-FC Dallas

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile FC Dallas takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Inter Miami CF-CF Montreal

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-Philadelphia Union

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Philadelphia Union takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Atlanta United-Orlando City

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Atlanta United ile Orlando City takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Columbus Crew-Nashville SC

29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Gwangju-Ulsan Hyundai

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gangwon-Anyang

28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30