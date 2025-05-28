Bugün hangi maçlar var? 28 Mayıs Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Real Betis-Chelsea
28 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Real Betis, Chelsea ile karşılaşacak. Real Betis, lige 15. sıradan başlamıştı. Chelsea ise tüm lig maçlarını kazanarak 1. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak.
Independiente-Nacional Potosi
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente ile Nacional Potosi takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Club Guarani-Boston River
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Club Guarani ile Boston River takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Club Nacional-Atletico Nacional
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Nacional ile Atletico Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Internacional-Bahia
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Internacional ile Bahia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
New York City FC-Houston Dynamo
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Houston Dynamo takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
DC United-New England Revolution
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile New England Revolution takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
New York Red Bulls-Charlotte FC
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Charlotte FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
FC Cincinnati-FC Dallas
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile FC Dallas takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Inter Miami CF-CF Montreal
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Toronto FC-Philadelphia Union
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Philadelphia Union takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Atlanta United-Orlando City
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Atlanta United ile Orlando City takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Columbus Crew-Nashville SC
29 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Gwangju-Ulsan Hyundai
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gangwon-Anyang
28 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
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