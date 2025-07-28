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Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Unión La Calera-Univ. de Chile

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Unión La Calera ile Univ. de Chile takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Ural S.O-Chernomorets N.

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ural S.O ile Chernomorets N. takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

B36 Torshavn-TB Tvoroyri

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile TB Tvoroyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Odra Opole-Miedz Legnica

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Odra Opole ile Miedz Legnica takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Tartu JK Welco-FC Nomme United

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Viimsi JK-JK Tallinna Kalev U21

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Viimsi JK ile JK Tallinna Kalev U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

OLS-FC Jazz

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan OLS ile FC Jazz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gnistan-Helsinki

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Gnistan ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Midtjylland-SonderjyskE

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Danimarka Süper Ligi liginde oynanacak olan FC Midtjylland ile SonderjyskE takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Elfsborg-Göteborg

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Elfsborg ile Göteborg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vasteras SK-Trelleborgs FF

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Vasteras SK ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Helsingborg-Varbergs BoIS

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Varbergs BoIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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