Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Unión La Calera-Univ. de Chile

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Unión La Calera ile Univ. de Chile takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Ural S.O-Chernomorets N.

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ural S.O ile Chernomorets N. takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

B36 Torshavn-TB Tvoroyri

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile TB Tvoroyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Odra Opole-Miedz Legnica

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Odra Opole ile Miedz Legnica takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Tartu JK Welco-FC Nomme United

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Viimsi JK-JK Tallinna Kalev U21

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Viimsi JK ile JK Tallinna Kalev U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

OLS-FC Jazz

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan OLS ile FC Jazz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gnistan-Helsinki

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Gnistan ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Midtjylland-SonderjyskE

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Danimarka Süper Ligi liginde oynanacak olan FC Midtjylland ile SonderjyskE takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Elfsborg-Göteborg

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Elfsborg ile Göteborg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vasteras SK-Trelleborgs FF

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Vasteras SK ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Helsingborg-Varbergs BoIS

28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Varbergs BoIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00