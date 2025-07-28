Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Unión La Calera-Univ. de Chile
29 Temmuz Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Unión La Calera ile Univ. de Chile takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Ural S.O-Chernomorets N.
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ural S.O ile Chernomorets N. takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
B36 Torshavn-TB Tvoroyri
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile TB Tvoroyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15
Odra Opole-Miedz Legnica
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Odra Opole ile Miedz Legnica takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Tartu JK Welco-FC Nomme United
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Viimsi JK-JK Tallinna Kalev U21
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Viimsi JK ile JK Tallinna Kalev U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
OLS-FC Jazz
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan OLS ile FC Jazz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Gnistan-Helsinki
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Gnistan ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Midtjylland-SonderjyskE
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Danimarka Süper Ligi liginde oynanacak olan FC Midtjylland ile SonderjyskE takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Elfsborg-Göteborg
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Elfsborg ile Göteborg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vasteras SK-Trelleborgs FF
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Vasteras SK ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Helsingborg-Varbergs BoIS
28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Varbergs BoIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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