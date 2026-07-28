Bugün hangi maçlar var? 28 Temmuz Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

KuPS-Sabah

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de KuPS ile Sabah maçı oynanacak. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu bir mücadelesi olacak. Takımların ligdeki konumları, bu maçta önemli bir rol üstlenecek. İki ekip arasındaki zorlu randevu, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil. Bu durum, izleyiciler için belirsizlik yaratıyor. Ancak, bu karşılaşma futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Sonuç olarak, her iki ekip de galibiyet için sahada olacak. İzleyiciler, takımların performansını dikkatle takip edecek. Maçın sonuçları, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

Lincoln Red Imps-Mjallby

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi çerçevesinde önemli bir maç oynanacak. Lincoln Red Imps, Mjallby ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki yarışın önemli anlarından biri olacak. İki takım da bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Ancak maçın yayın bilgileri henüz paylaşılmadı. Takımların performansları ve stratejileri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan verici bir deneyim sunacak.

Dinamo Zagreb-Thun

28 Temmuz 2026 tarihinde, saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Dinamo Zagreb, Thun ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele futbolseverler için heyecan verici bir etkinlik olacak. Takımların ligdeki durumu ve performansları merak ediliyor. Maçın sonuçları büyük bir ilgiyle takip edilecek. Ancak, yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Futbolseverler, hangi kanaldan izleyebileceklerini öğrenmek için bekliyor. Maç öncesi analizler de dikkat çekiyor. Takımların hazırlıkları ve stratejileri önemli bir konu. Aynı zamanda taraftarların destekleri de belirleyici olacak. Bu maç, gruptaki mücadelenin kritik bir parçası olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Futbol dünyasında heyecan verici bir atmosfer yaşanacak.

NK CM Celje-Egnatia

28 Temmuz 2026'da, Şampiyonlar Ligi'nde iki takım karşı karşıya gelecek. NK CM Celje ile Egnatia takımları mücadele edecek. Maçın başlama saati 21:15. Futbolseverler için bu karşılaşma heyecan dolu anlar sunacak. Her iki takım da bu prestijli ligde mücadele edecek. Maçın yayıncısının ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

Hearts-Sturm Graz

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:45'te, Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Bu mücadelede Hearts ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım açısından büyük bir önem taşıyor. Hearts, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Sturm Graz ise Avrupa arenasında ilerleme kaydetmek istiyor. Her iki takım da zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Maçın yayıncı kanalıyla ilgili bilgi ise yer almıyor. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Maç, futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de bir maç var. Şampiyonlar Ligi'nde Shamrock Rovers, FC Ararat Armenia ile karşılaşacak. Her iki takım da turnuvada yerlerini almak için mücadele ediyor. Shamrock Rovers'ın ligdeki durumu çok dikkat çekici. FC Ararat Armenia ise sürpriz bir performans sergileyebilir. Rakibini zorlamak için elinden geleni yapacak. Maçın yayıncısının kim olacağı henüz bilinmiyor. Maçın heyecanı, her iki takımın performansına bağlı olacak. Bu nedenle, izleyiciler büyük bir çekişme bekliyor.

Riga FC-FK Vardar

28 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Riga FC, FK Vardar ile oynayacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Riga FC, ev sahibi olarak bu mücadelede yer alacak. Turnuvanın heyecanı artıyor. FK Vardar ise rakibi karşısında galibiyet peşinde. Maçın yayıncı bilgisi henüz kesin olarak duyurulmadı. Taraftarlar, bu mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor. Takımlar, galibiyet için sahada savaşacak. Her iki ekip de en iyi performanslarını sergilemek istiyor. Bu maç, her açıdan büyük bir heyecan yaratıyor.

Apollon Limassol-Dila Gori

28 Temmuz 2026 tarihi için heyecan verici bir maç programı var. Saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Apollon Limassol ile Dila Gori karşılaşacak. Apollon Limassol, ligdeki konumuyla dikkat çekiyor. Dila Gori ise rakibiyle önemli bir mücadele verecek. Bu maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip. İzleyiciler için müthiş bir çekişme bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. İzleyiciler, karşılaşmayı takip edebilmek için farklı kaynaklardan bilgi arayacak. Bu önemli maç, futbolseverler için unutulmaz anlar sunacak. Her iki takım da galibiyet için sahada var gücüyle mücadele edecek. Futbol heyecanı doruk noktasına ulaşacak.

CSKA 1948 Sofya-Spartak Trnava

28 Temmuz 2026, saat 20:30. UEFA Konferans Ligi’nde CSKA 1948 Sofya, Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımın durumu dikkatle izleniyor. Bu karşılaşma, gruptaki sıralamaları etkileyebilir. Futbolseverler bu maça büyük ilgi gösteriyor. Sonuçlar, takımların ligdeki gidişatını belirleyebilir. Mücadele, heyecan dolu anlar sunacak. Herkes maçta neler olacağını merak ediyor.

Drita-Floriana

28 Temmuz 2026 tarihi, futbol severler için önemli bir gün olacak. Saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Drita, Floriana ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki bu karşılaşmanın önemi büyük. Takımların ligdeki güncel durumu ise henüz açıklanmadı. Buna rağmen, maçın heyecanı taraftarları bir araya getirecek. Bu tür karşılaşmalar her zaman ilgi çeker. Maçın hangi yayıncıdan yayınlanacağı ise şu an belirsiz. Futbol severler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes Drita ve Floriana’nın performansını merak ediyor.

Aegir-Njardvik

28 Temmuz Salı 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Dobrudzha Dobrich-Pirin Blagoevgrad

28 Temmuz Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Dobrudzha Dobrich ile Pirin Blagoevgrad takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Vihren Sandanski-CSKA Sofya II

28 Temmuz Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Vihren Sandanski ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Rilski Sportist-Ludogorets II

28 Temmuz Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Rilski Sportist ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

DFK Dainava-Transinvest-2

28 Temmuz Salı 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00