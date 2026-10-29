Bugün hangi maçlar var? 29 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bitlis 1916 Futbol SK-Metro Holding Kayserispor

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bitlis 1916 Futbol SK ile Metro Holding Kayserispor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Kasımpaşa-Çorluspor 1947

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Frosinone-Lecce

29 Ekim 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. İtalya Serie A Ligi kapsamında Frosinone, Lecce'yi ağırlayacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. Frosinone, ligde 7. sıradadır. Takım, 8 maçta 4 galibiyet elde etmiştir. Topladıkları puan ise 14'tür. Bu performans oldukça tatmin edicidir. Lecce ise 14. sırada yer alıyor. Onlar, 8 maçta yalnızca 3 galibiyet almıştır. Topladıkları puan ise 9'dur. Bu durum, Lecce için zorlu bir süreç anlamına geliyor. Maç S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma beklemektedir.

Fiorentina-Atalanta

29 Ekim 2026’da saat 22:45’te İtalya Serie A Ligi’nde önemli bir maç yapılacak. Fiorentina, Atalanta ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir önem taşıyor. Fiorentina, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu başarısızlıkla birlikte 4 puan topladı.

Atalanta ise 12. sıradadır. Bu takım, 3 galibiyet alarak 10 puana ulaştı. Oyun performansı daha iyi olan Atalanta, avantaj sağlıyor. Bu maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. Fiorentina, kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Atalanta ise bu seriyi sürdürmek istiyor.

Al Khaleej-Al Hazm

29 Ekim 2026’da saat 17:00’de Suudi Arabistan Premier Ligi maçında Al Khaleej, Al Hazm ile karşılaşacak. Bu mücadele, futbolseverler için son derece önemli. Al Khaleej, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 11 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 12 puan topladı. Al Hazm ise 13. sırada bulunuyor. Onlar da 11 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 10. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir fırsat. Sonuçlar, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Takımlar, bu maçı kazanarak üst sıralara çıkmak isteyecek. Mücadele, izleyenler için heyecan dolu anlar sunacak.

Al-Riyadh-Al Qadsiah FC

29 Ekim 2026 tarihinde saat 21:00'de bir maç gerçekleşecek. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al-Riyadh, Al Qadsiah FC ile karşılaşacak. Al-Riyadh şu an 11. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 3 galibiyet elde etti. Toplamda ise 12 puana sahip.

Diğer yandan Al Qadsiah FC, ligde 3. sıradaki yerini koruyor. Takım, 11 maçta 8 galibiyet almayı başardı. Bu performansla toplamda 25 puan topladı. İki takım arasında bu maç, ligde önemli bir mücadele olacak. Al-Riyadh için galibiyet oldukça kritik. Al Qadsiah FC ise formunu sürdürmek istiyor.

Al Nassr-Al Kholood

29 Ekim 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Nassr ile Al Kholood karşılaşacak. Al Nassr, 10 maçta 25 puan topladı. Bu, onları ligde ikinci sıraya yerleştiriyor. Al Kholood ise 10 maçta sadece 12 puan aldı. Bu nedenle dokuzuncu sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı S Sport+ ve HT Spor kanalları olacak. Çağdaş futbol sürekli olarak heyecan yaratıyor. Her maç beklenmedik sürprizlere sahne olabilir.

Yantra-Hebar 1918

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Yantra ile Hebar 1918 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Iliria Fushe-Kruje-Flamurtari

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Arnavutluk 2. Ligi liginde oynanacak olan Iliria Fushe-Kruje ile Flamurtari takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

CS Sfaxien-Esperance Tunis

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan CS Sfaxien ile Esperance Tunis takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Stade Tunisien-Esperance Zarzis

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Stade Tunisien ile Esperance Zarzis takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Club Africain-CA Bizertin

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Africain ile CA Bizertin takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Hankendi FK-Cabrayil

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan Kupası liginde oynanacak olan Hankendi FK ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00