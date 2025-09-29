Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Beşiktaş-Kocaelispor

Trendyol Süper Lig müsabakası 29 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Bu maçta Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 3 galibiyet alarak 9 puana ulaştı. Kocaelispor ise 18. sırada bulunuyor. Takım, 6 maçta galibiyet elde edemedi. Sadece 2 puan toplayabildi. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Beklentiler yüksek. Her iki takımın hedefleri farklı. Keyifli bir karşılaşma olması muhtemel. Seyircilerin ilgisi büyük. Takımlar, sahada mücadele edecek. Duygu dolu anlar yaşanması bekleniyor. Herkes maçı heyecanla bekliyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor

29 Eylül 2025 tarihi önemli bir gün. Saat 14:30'da Trendyol 1. Lig maçı gerçekleşecek. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek. Ligdeki ekiplerin durumu dikkat çekiyor. Ankara Keçiörengücü, 12. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 4. sırada yer alıyor. Bu maç, iki ekip için de kritik öneme sahip. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecanı kaçırmamalı.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler

29 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00’de Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. İmaj Altyapı Vanspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Maç öncesi durumda İmaj Altyapı Vanspor FK, ligde 13. sırada bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 7. sırada yer alıyor. Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Takımların hedefleri ve ligdeki durumu, maçı daha da ilginç kılıyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda ya da ekran başında olacak. Hedef galibiyet, her iki takım için de önemli. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. 29 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Adana Demirspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Her iki takım da zor bir dönem geçiriyor. Adana Demirspor, 20. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 19. sırada bulunuyor.

Sezon boyunca her iki ekip de galibiyet elde edemedi. Bu durum, takımlar için sıkıntı verici. Bu maç, her iki takım açısından büyük bir öneme sahip. Hem Adana Demirspor hem de SMS Grup Sarıyer galibiyet arayışı içinde.

Maç, önemli bir mücadele olacak. İzleyiciler için keyifli anlara sahne olmasını bekliyoruz. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma.

Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor

29 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Her iki takım da zorlu bir mücadele süreci geçiriyor. Sakaryaspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Takımın şu anki puanı 8. Özbelsan Sivasspor ise 14. sırada bulunuyor. Aynı puan durumuna sahip. Onların da puanı 8. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de galibiyet için çaba gösterecek. Bu mücadelede takımların performansı merak ediliyor. İzleyiciler, maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyecek.

Everton-West Ham United

29 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Everton, West Ham United ile karşılaşacak. Everton, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 7. Everton, bu süreçte 6 gol atıp, 5 gol yedi.

West Ham United, ligde 19. sırada bulunuyor. Takım, 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 4 mağlubiyet ile 3 puan toplayabildi. West Ham, bu maçlarda 5 gol atarken, 13 gol yedi. Bu zorlu mücadele, izleyenler için heyecanlı geçecek.

Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, iki takım için de büyük bir fırsat. Everton, üst sıraları hedefliyor. West Ham ise kalan puanları almak istiyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Parma-Torino

İtalya Serie A Ligi'nde Önemli Karşılaşma

29 Eylül 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde bir maç düzenlenecek. Saat 19:30’da Parma, Torino'yu evinde ağırlayacak. Parma, ligde 19. sırada yer alıyor. Torino ise 13. sıradadır. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İki takım, galibiyet için sahada mücadele edecek. Parma için bu maç, düşme hattından uzaklaşmak adına bir fırsat. Torino ise orta sıralarda kalmayı hedefliyor. Taraftarlar da bu mücadeleye büyük ilgi gösterecek. Maçın sonucu, iki takımın sezonunu etkileyebilir. İzleyiciler, bu heyecanlı maçı kaçırmamalı.

Genoa-Lazio

Genoa ile Lazio, 29 Eylül 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A Ligi'ndeki maç saat 21:45'te başlayacak. Her iki takım da ligdeki mücadelesine devam etmek istiyor. Genoa, şu anda 17. sırada bulunuyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Lazio ise 14. sırada yer alıyor. Lazio, yalnızca bir galibiyet almayı başardı. Bu önemli maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımlar, ligdeki konumlarını iyileştirmek için mücadele edecek. Başarı, bu kritik maçta elde edilebilir.

Valencia-Real Oviedo

29 Eylül 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:00'de İspanya La Liga'da Valencia, Real Oviedo ile karşılaşacak. Valencia, ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı puan sayısı ise 8. Real Oviedo ise oldukça zor bir durumda. Şu an 19. sırada yer alıyor. Bu sezon 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Takım, toplamda sadece 3 puanla sınırlı kalmış durumda. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler için güzel bir deneyim sunması bekleniyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileme potansiyeline sahip. Taraftarlar, gelişmeleri merakla takip edecek. Maçın heyecanı, ekranları da saracak.

Aveley-Halesowen Town

29 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Aveley ile Halesowen Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Arouca-Porto

29 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Arouca ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Boulogne-Red Star

29 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Red Star takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Leganes-Castellon

29 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Leganes ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Atromitos-Larisa

29 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Atromitos ile Larisa takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00