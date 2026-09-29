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Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Hırvatistan

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-İngiltere

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovenya-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İskoçya-İsviçre

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İskoçya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bulgaristan-Estonya

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

San Marino-Arnavutluk

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Finlandiya-Belarus

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Finlandiya ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Moldova-Faroe Adaları

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Moldova ile Faroe Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Lüksemburg-İzlanda

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lüksemburg ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovakya-Kazakistan

29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Güney Sudan-Mısır

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Mozambik-Sudan

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Etiyopya-Senegal

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Burundi-Cezayir

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Lesotho-Fas

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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