Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Hırvatistan
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çekya-İngiltere
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovenya-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İskoçya-İsviçre
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İskoçya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bulgaristan-Estonya
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
San Marino-Arnavutluk
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Finlandiya-Belarus
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Finlandiya ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Moldova-Faroe Adaları
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Moldova ile Faroe Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Lüksemburg-İzlanda
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lüksemburg ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovakya-Kazakistan
29 Eylül Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Güney Sudan-Mısır
29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Mozambik-Sudan
29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Etiyopya-Senegal
29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Burundi-Cezayir
29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Lesotho-Fas
29 Eylül Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
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