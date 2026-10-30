Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Galatasaray

30 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Ev sahibi Tümosan Konyaspor, ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray ise 1. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz. Tümosan Konyaspor puan almak istiyor. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahada olacak. İki takımın performansı izleyenleri heyecanlandıracak. Maçın atmosferi oldukça çekişmeli geçecektir. Bütün futbolseverlerin ilgisi bu karşılaşmada toplanacak.

Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

30 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Bu maç, Turka Esenler Erokspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Erokspor, ligde 15. sırada. Keçiörengücü ise 6. sırada yer alıyor.

Erokspor, bu sezonda 12 maçta 2 galibiyet aldı. Keçiörengücü ise 12 maçta 5 galibiyetle öne çıkıyor. İki takım arasındaki bu mücadele oldukça önemli. Takımlar, ligdeki sıralamalarını etkilemek için mücadele edecek.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Her iki takımın da gösterdiği performans dikkat çekiyor. Erokspor ve Keçiörengücü, galibiyet için savaşacak.

Elversberg-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde bir müsabaka var. Elversberg ile Mainz 05 karşılaşacak. Maç, 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başlama saati 22:30.

Her iki takım da ligde aynı puana sahip. İki takım da 10 puan topladı. Elversberg, 8. sırada yer alıyor. Mainz 05 ise 7. sırada.

Karşılaşma S Sport+ kanalından ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı takip edebilecek. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligdeki durumlarını geliştirmek istiyorlar.

Villarreal-Espanyol

30 Ekim 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da Villarreal, Espanyol ile karşılaşacak. Maç saati 23:00'dir. Villarreal, ligde 10. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 10 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı 12.

Rakip takım Espanyol, 18. sıradadır. Onlar da 10 maçta sadece 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Espanyol’un toplam puanı ise 8. Bu maç, iki takım açısından kritik bir önem taşıyor.

Mücadele, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için ekran başında olacak. Her iki takımın da galibiyet hedefi bulunuyor. Maç sonucunda ligdeki pozisyonları etkilenebilir. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Havre AC-Paris St Germain

30 Ekim 2026 tarihinde Fransa Ligue 1 kapsamında bir maç oynanacak. Havre AC, Paris St Germain ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Havre AC, şu ana kadar oynadığı 8 maçta başarılı olamadı. Galibiyet kazanamayan ekip, 18. sırada yer alıyor. Takım, bu süreçte 8 gol attı. Ancak 15 gol de yedi.

Paris St Germain ise ligde farklı bir performans sergiliyor. 17 puanla, ligin lideri konumunda bulunuyor. Takım, aynı dönemde 5 galibiyet elde etti. 16 gol attı ve yalnızca 9 gol gördü. Bu mücadelenin yayıncısı beIN Sports 3 kanalı. Maç, keyifli ve heyecan dolu anlar vaat ediyor. Taraftarlar için oldukça önemli bir karşılaşma olacak.

Nice-Rennes

Fransa Ligue 1'de önemli bir maç oynanacak. Nice, Rennes ile karşılaşacak. Maç, 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Saat 21:00'de başlayacak. Nice şu an ligde 10. sırada. Rennes ise 2. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 5 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik öneme sahip. Yapılacak olan mücadele, izleyiciler açısından da heyecanlı geçecek. Tüm gözler, bu karşılaşmada olacak.

Lille-Lens

Fransa Ligue 1'da önemli bir karşılaşma 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Lille, saat 23:00'te Lens ile karşılaşacak. Lille, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 15 puan topladı. Lens, 7. sırada bulunuyor. Onlar da 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Lens'in toplamda 13 puanı var. Bu çekişmeli mücadele, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Sheffield United-Wrexham

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Abha-Al-Ittihad Jeddah

30 Ekim 2026'da heyecan dolu bir maç oynanacak. Saat 15:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Abha ile Al-Ittihad Jeddah karşılaşacak. Abha, ligdeki 10 maçında galibiyet elde edemedi. Bu nedenle, 18. sırada bulunuyor. Al-Ittihad Jeddah ise 4. sırada yer almakta. Takım, 10 maçından 7 galibiyet aldı. Bu mücadele, HT Spor kanalından yayınlanacak. Maç, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Takımların performansı merakla bekleniyor.

Al Draih-Neom SC

30 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Draih, Neom SC ile mücadele edecek. Al Draih, ligde 11 maçta 4 galibiyet aldı. Ayrıca 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik de yaşadı. Bu sonuçlarla birlikte 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

Rakibi Neom SC ise 11 maçta 6 galibiyet sevinci yaşadı. Bunun yanı sıra 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik de bulunuyor. Neom SC, bu performansıyla 19 puan toplayarak 6. sırada yer almakta. Bu maçın her iki takım için de büyük önemi var. Takımlar, galibiyet hedefiyle sahada olacak.

Al Shabab-Al Ahli SC

30 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al Shabab ile Al Ahli SC karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Shabab, ligde 12. sırada yer alıyor. Al Ahli SC ise 5. sırada bulunuyor.

Al Ahli SC, 10 maçta 7 galibiyet aldı. Bu sayede toplam 21 puan topladı. Al Shabab ise 10 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Onların puanı şu an 11. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Kıran kırana bir mücadele bizi bekliyor.

Zulte Waregem-Club Brugge

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Zulte Waregem ile Club Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Casa Pia-Sporting Lizbon

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Grazer AK-Hartberg

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30