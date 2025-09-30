Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atalanta-Club Brugge

30 Eylül 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi maçında Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Atalanta, ev sahibi olarak sahaya çıkacak. İlk maçında mağlup oldu. Bu nedenle henüz puanla tanışamadı. Club Brugge ise konuk ekip olarak maça gelecek. İlk maçında galip geldi. Böylece ligde 3 puan elde etti. Şu an 3. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, Spor kanalından yayınlanacak. Maçın nasıl geçeceği merakla bekleniyor. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecektir. İzleyiciler heyecan dolu bir maç izleyecek.

Kairat Almaty-Real Madrid

30 Eylül 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi maçı var. Kairat Almaty, Real Madrid ile karşılaşacak. Kairat Almaty, oynadığı tek maçtan galibiyet alamadı. Bu nedenle, ligde 33. sıraya geriledi. Real Madrid ise 1 maçta 3 puan aldı. Şu an 13. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Hem futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. İki takım arasında zorlu bir mücadele bekleniyor. İzleyiciler, nekadar sürükleyici bir maç olacağını görecek.

Pafos FC-Bayern Münih

30 Eylül 2025 tarihinde heyecan verici bir karşılaşma gerçekleşecek. Pafos FC, Bayern Münih’i evinde ağırlayacak. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Şu an ligde Pafos FC 22. sırada. Bayern Münih ise 5. sırada yer almakta. Bu önemli mücadele, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Pafos FC, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Bayern Münih, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik.

Bodo Glimt-Tottenham Hotspur

30 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Bodo Glimt, ligde 18. sırada yer alıyor. Rakibi Tottenham Hotspur ise 14. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma her iki takım için de büyük bir fırsat. Takımlar, bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Zorlu geçen bu mücadele, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekleyecek. Maçın sonucu, takımların geleceği açısından büyük önem taşıyacak. Takımların performansı, dikkatle izlenecek.

Chelsea-Benfica

30 Eylül 2025 tarihinde saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Chelsea ile Benfica karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Chelsea, 1 maç oynadı. Bu maçta 0 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Chelsea, ligde 28. sırada yer alıyor. Benfica da benzer bir durum yaşıyor. 1 maçtır oynuyor. Benfica'nın da 0 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Bu nedenle, ligde 24. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet arayacak. Hayli çekişmeli bir maç izleyebiliriz. Herkesin beklediği gibi, sonuç merak ediliyor.

Galatasaray-Liverpool

30 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray, ligde 1 maç oynadı. Bu mücadelede 1 mağlubiyet aldı. Takım henüz puan kazanamadı. Şu anda 35. sırada bulunuyor. Liverpool ise 1 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu nedenle 11. sırada yer alıyor. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Spor severler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Inter-Slavia Prag

30 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynanacak. Inter, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın köklü kulübü Inter, ligde 1 maç yaptı. Bu maçtan 1 galibiyetle ayrıldı. Şu anda 8. sırada bulunuyor. Inter, bu maçta 2 gol atmayı başardı. Rakip kalede ise gol görmedi.

Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag ise 1 maç oynadı. Bu maçta 1 beraberlik elde etti. Şu an 20. sırada yer alıyor. Slavia Prag, 2 gol attı ve 2 gol de yedi. Bu önem taşıyan karşılaşma, Spor yayıncılığıyla ekranlara gelecek. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak.

Marsilya-Ajax

30 Eylül 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Marsilya ile Ajax takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım, ligde galibiyet elde edemedi. Marsilya şu anda 25. sırada bulunuyor. Ajax ise 30. sırada yer almakta. Maç, Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Takımlar, bu maçla birlikte sezonu canlandırmaya çalışacak. Her takım için önemli bir karşılaşma olacağı aşikar. Bu nedenle, futbolseverler için keyifli anlar yaşanacak.

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

30 Eylül 2025’te, saat 22:00’de Atlético Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak.

Atletico Madrid, bu sezon ligde 23. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Şu an 0 puana sahip. Bu durum, Atletico Madrid’in geri planda kalmasına neden oldu.

Eintracht Frankfurt ise ligde 1. sırada bulunuyor. Takım, 1 maç oynadı ve bu maçtan 1 galibiyet aldı. Toplamda 3 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Maç, Spor kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmayı izleme fırsatı bulacak. Hem Atletico Madrid hem de Eintracht Frankfurt, galibiyet için mücadele edecek.

Valencia-Real Oviedo

30 Eylül 2025 tarihinde önemli bir maç var. İspanya La Liga'da Valencia, Real Oviedo ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Valencia, ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 8.

Real Oviedo ise 19. sırada bulunuyor. Takım, 6 maçta yalnızca 1 galibiyet almış durumda. Böylece toplam puanı sadece 3. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilir. Maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Bu yüzden heyecan dolu anlar yaşanabilir.

Leicester City-Wrexham

30 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sheffield United-Southampton

30 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hull City-Preston North End

30 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Blackburn Rovers-Swansea City

30 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bristol City-Ipswich Town

30 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45