Bugün hangi maçlar var? 30 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fildişi Sahili-Norveç
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Nomme United U21 -Tallinna FC Flora U21
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Nomme United U21 ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
VPS Vaasa-Inter Turku
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Inter Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rigas FS-BFC Daugavpils
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Rigas FS ile BFC Daugavpils takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FK Liepaja-Ogre United
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FK Liepaja ile Ogre United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
SD Raiders-Sydney II
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Yeni Güney Galler liginde oynanacak olan SD Raiders ile Sydney II takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
SJK Akatemia II-Vaajakoski
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kakkonen Ligi liginde oynanacak olan SJK Akatemia II ile Vaajakoski takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Kazincbarcikai-Zemplin Michalovce
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Kazincbarcikai ile Zemplin Michalovce takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
RKC Waalwijk-Rot-Weiss Oberhausen
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan RKC Waalwijk ile Rot-Weiss Oberhausen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Olimpia Grudziadz-Petrolul Ploiesti
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Olimpia Grudziadz ile Petrolul Ploiesti takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Aarau-St. Gallen II
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Aarau ile St. Gallen II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Shkendija-Zorya Luhansk
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Shkendija ile Zorya Luhansk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
CSKA Moskova-Shinnik
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan CSKA Moskova ile Shinnik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FC Voluntari-Tiszakecske
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan FC Voluntari ile Tiszakecske takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Zbrojovka Brno-Nyiregyhaza Spartacus
30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Zbrojovka Brno ile Nyiregyhaza Spartacus takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum