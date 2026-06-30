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Bugün hangi maçlar var? 30 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 30 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 30 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fildişi Sahili-Norveç

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Nomme United U21 -Tallinna FC Flora U21

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Nomme United U21 ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

VPS Vaasa-Inter Turku

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Inter Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rigas FS-BFC Daugavpils

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Rigas FS ile BFC Daugavpils takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Liepaja-Ogre United

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FK Liepaja ile Ogre United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

SD Raiders-Sydney II

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Yeni Güney Galler liginde oynanacak olan SD Raiders ile Sydney II takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

SJK Akatemia II-Vaajakoski

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kakkonen Ligi liginde oynanacak olan SJK Akatemia II ile Vaajakoski takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Kazincbarcikai-Zemplin Michalovce

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Kazincbarcikai ile Zemplin Michalovce takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

RKC Waalwijk-Rot-Weiss Oberhausen

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan RKC Waalwijk ile Rot-Weiss Oberhausen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Olimpia Grudziadz-Petrolul Ploiesti

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Olimpia Grudziadz ile Petrolul Ploiesti takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Aarau-St. Gallen II

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Aarau ile St. Gallen II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Shkendija-Zorya Luhansk

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Shkendija ile Zorya Luhansk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

CSKA Moskova-Shinnik

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan CSKA Moskova ile Shinnik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FC Voluntari-Tiszakecske

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan FC Voluntari ile Tiszakecske takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zbrojovka Brno-Nyiregyhaza Spartacus

30 Haziran Salı 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Zbrojovka Brno ile Nyiregyhaza Spartacus takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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