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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı

11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı
Burak Kavuncu

2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Dosya kapsamında 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

11 YIL SONRA DOSYADA YENİ GELİŞME

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı 1

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamasının ardından dosyada önemli bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Burak Doğan'ın bilgisine göre Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında; kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk haklarında ise adli kontrol kararı verildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı 2

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın temel amacının yıllardır aydınlatılamayan saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin somut delillerle ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

Gürlek, spor alanındaki şiddetin hangi kulüp, sporcu ya da taraftar grubunu hedef aldığına bakılmaksızın buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, kamuoyunun uzun süredir yanıt beklediği soruların aydınlatılması için sürecin takip edileceğini ifade etti.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı 3

Fenerbahçe Spor Kulübü de soruşturmada gelinen noktaya ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen saldırının yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını hedef alan bir olay olduğunu belirtti.

Kulüp, soruşturmada yaşanan gelişmeyi önemli bir aşama olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

FENERBAHÇE 12 MAYIS SALDIRISINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni karar! 1 kişi tutuklandı 4

Fenerbahçe açıklamasında ayrıca 12 Mayıs'ta Fenerbahçelileri hedef alan saldırıya da dikkat çekildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu olayla ilgili soruşturmanın da yeniden açılarak tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kulüp, hem 2015'teki takım otobüsüne yönelik saldırının hem de 12 Mayıs olaylarının tüm bağlantılarıyla aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması yönündeki beklentisini yineledi.

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fenerbahçe saldırı Akın Gürlek
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