Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sudan-Burkina Faso

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Sudan ile Burkina Faso takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ekvator Ginesi-Cezayir

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Mozambik-Kamerun

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mozambik ile Kamerun takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Gabon-Fildişi Sahili

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Gabon ile Fildişi Sahili takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Neom SC-Al-Ittihad Jeddah

31 Aralık 2025 tarihinde saat 18:00'de Neom SC, Al-Ittihad Jeddah ile Suudi Arabistan Premier Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki ekip için oldukça kritik bir mücadele olacak. İki takım da ligde aynı puana sahip. Neom SC 7. sırada, Al-Ittihad Jeddah ise 6. sırada yer alıyor. Böylece, sıralamada önemli bir rekabet söz konusu.

Maçın yayıncısına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Taraftarlar, karşılaşmayı nereden izleyeceklerini merak ediyor. Hem Neom SC hem de Al-Ittihad Jeddah, bu maçı kazanmak istiyor. Başarı, takımların sezon hedeflerini etkileyecek. Camiaya büyük bir heyecan katacak bir mücadele bekleniyor.

Al Kholood-Al Hilal

31 Aralık 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Kholood ile Al Hilal takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30'da başlayacak.

Al Kholood, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 3 galibiyet elde etti. Al Kholood'un puanı 9.

Al Hilal ise 3. sırada bulunuyor. Takım, 10 maçta 8 galibiyet aldı. Bu sayede Al Hilal, 26 puana ulaştı.

Maç öncesinde iki takımın durumları farklı. Al Kholood düşme hattından uzaklaşmaya çalışırken, Al Hilal şampiyonluk hedefine koşuyor. Bu karşılaşma, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. Sonuç, her iki takım için de önemli.

Al Shabab-Al Qadsiah FC

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. 31 Aralık 2025 tarihinde saat 20:30'da başlayacak. Al Shabab, Al Qadsiah FC ile mücadele edecek. Al Shabab, ligde 15. sırada bulunuyor. Takım, 10 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Toplamda 8 puanı var.

Al Qadsiah FC ise daha başarılı. Takım, ligde 5. sırada yer alıyor. Al Qadsiah, aynı sayıda maçta 5 galibiyet elde etti. Toplamda 18 puanı bulunuyor.

Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Maç, bu nedenle birçok sporseverin dikkatini çekecek. Al Shabab, kazanmak için elinden geleni yapacak. Al Qadsiah FC ise formunu sürdürmeye çalışacak. Her iki takım da zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Limavady United-Annagh United

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Limavady United ile Annagh United takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bala Town-Caernarfon Town

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Bala Town ile Caernarfon Town takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Briton Ferry-Barry Town

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Briton Ferry ile Barry Town takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Connah's Quay Nomads-The New Saints

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Connah's Quay Nomads ile The New Saints takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Penrhyncoch-Ruthin Town

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Galler 2. Ligi liginde oynanacak olan Penrhyncoch ile Ruthin Town takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Maccabi Netanya-Hapoel Petah Tikva

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde İsrail 1. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Netanya ile Hapoel Petah Tikva takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FC Ashdod-Maccabi Haifa

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde İsrail 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Ashdod ile Maccabi Haifa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Hapoel Beer Sheva-Hapoel Jerusalem

31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde İsrail 1. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Beer Sheva ile Hapoel Jerusalem takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00