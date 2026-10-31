Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Erzurumspor FK-Arca Çorum FK

31 Ekim 2026'da saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele var. Erzurumspor FK, Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Erzurumspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir an olacak. Mücadele, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başına geçecek. Özellikle ligdeki pozisyonlar, her iki ekip için de önemli. Herkes maçta neler olacağını merakla bekliyor. Bu karşılaşma, iki takım için büyük bir fırsat sunuyor.

Kocaelispor-Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. 31 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Kocaelispor ile Çaykur Rizespor mücadele edecek. Kocaelispor, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 5 galibiyet aldı. Toplamda 15 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 13. sırada bulunmakta. Bu takım, 9 maçta 3 galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor'un puanı ise 10. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takımın da hedefleri büyük. Kocaelispor, üst sıralara yükselmek istiyor. Çaykur Rizespor ise ligde kalmayı amaçlıyor. Maç sonunda sonuçlar belirginleşecek. İzleyiciler heyecan dolu bir mücadele görecek.

Fenerbahçe-Göztepe

31 Ekim 2026'da Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe, Göztepe ile karşılaşacak. Maç, saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe, ligde 5. sırada. Takım, 9 maçta 16 puan topladı. Fenerbahçe, 23 gol attı ve 8 gol yedi.

Göztepe ise 10. sırada yer alıyor. Aynı sayıda maç oynadı. Göztepe, 12 puan elde etti. Takım, 19 gol attı ve 16 gol yedi.

Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı izlemek için heyecanla bekliyor.

Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer

31 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig maçında Artı Değer Vanspor FK, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Maçın ev sahibi ekibi olan Artı Değer Vanspor FK, ligde 18. sırada. Konuk takım SMS Grup Sarıyer ise 11. sırada yer alıyor. Bu maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın heyecanı, her iki takım için de önemli. Artı Değer Vanspor FK, ligde kalma mücadelesi veriyor. SMS Grup Sarıyer ise daha üst sıralar için mücadele ediyor. Bu nedenle, her iki takım da galibiyet arayacak. Taraftarlar da bu heyecana ortak olacak.

Bursaspor-Bandırmaspor

31 Ekim 2026'da saat 16:00'da iki takım karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig maçında Bursaspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bursaspor, 12 maçta 9 galibiyet aldı. Bu başarı ile ligde zirvede bulunuyor. Bandırmaspor ise 13. sırada yer almakta. Takım, 12 maçta yalnızca 3 galibiyet elde etti. Maçın yayın hakları, beIN Sports 2, TRT Spor ve beIN Sports Haber kanallarına ait. Bu kanallardan canlı olarak izlenebilecek. Maç öncesi her iki takımın performansı merakla bekleniyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor

31 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Orfa Yapı Pendikspor ile mücadele edecek. Karagümrük, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 12 maçta 16 puan topladı. Pendikspor ise 16. sırada bulunuyor. Bu takımın puanı şimdilik 11.

Karşılaşmanın heyecanı her iki takım için büyük. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli anı kaçırmamak için ekran başına geçecek. Takımların her biri galibiyeti hedefliyor. Bu maç, ligdeki dengeleri etkileme potansiyeline sahip. İki takım arasındaki rekabet, futbolseverler için ilgi çekici olacak.

Manisa FK-Batman Petrolspor

31 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da Manisa FK, Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Bu maç, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Manisa FK, ligde 17. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla takip edecek. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de sahada galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, takımların ligdeki konumlarını etkileyecek. İzleyiciler, keyifli bir futbol karşılaşması izleyecek.

Chelsea-Manchester United

31 Ekim 2026'da Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç saat 15:30'da başlayacak. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Chelsea, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 13 puana sahip.

Manchester United ise 16. sırada bulunuyor. Onlar da 8 maç oynadı. Ancak sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu takımın toplamda 7 puanı var. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, büyük bir heyecan için stadyumda yer almayı bekliyor.

Brentford-Nottingham Forest

31 Ekim 2026 tarihinde saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde Brentford ile Nottingham Forest karşılaşacak. Bu maç, Brentford'un 6. sıradaki konumunu koruma çabasını içerecek. Nottingham Forest ise 18. sıradan kurtulma mücadelesi verecek. İki takım arasındaki bu mücadele, büyük bir heyecan yaratacak. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. İki takımın da hedefleri belli. Brentford, üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Nottingham Forest, ligde kalma çabasını sürdürecek. Bu karşılaşma, ligdeki rekabetin önemini yeniden ortaya koyacak.

Hull City-Ipswich Town

31 Ekim 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Hull City ve Ipswich Town karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki mevcut konumları itibarıyla mücadele ediyor. Hull City, 10. sırada yer alıyor. Ipswich Town ise 12. sırada bulunuyor. İki takımın da 10 puanı mevcut. Maç, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Sonuç, ligdeki konumlarını etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarının galip gelmesini bekliyor. Maçın atmosferi heyecan verici olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Coventry City-Sunderland

31 Ekim 2026 tarihinde saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Coventry City, Sunderland ile karşılaşacak. Coventry City, ligde 19. sırada bulunuyor. Takım, 8 maçta 2 galibiyet aldı. Sunderland ise 20. sıradadır. Onlar da 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu mücadele, beIN Connect ve TOD kanallarında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Taraftarlar, takımlarının başarı için mücadele edeceği anı dört gözle bekliyor. Öne çıkan istatistikler, maçın önemini artırıyor. Her iki takım da bu mücadeleden galip ayrılmak istiyor.

Manchester City-Brighton & Hove Albion

31 Ekim 2026 tarihinde saat 18:00'de bir maç oynanacak. İngiltere Premier Lig kapsamında Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaşacak. Manchester City, ligde 1. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Toplamda 21 puan topladı. Brighton & Hove Albion ise 3. sırada bulunuyor. Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu takımın puanı ise 16. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı buradan takip edebilir. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak. Hem Manchester City hem de Brighton için kritik bir mücadele.

AFC Bournemouth-Leeds United

31 Ekim 2026 tarihinde saat 18:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth, Leeds United ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, ligde 13. sırada bulunuyor. Leeds United ise 7. sırada yer alıyor. Maçta her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, maçı izlemek için sabırsızlanıyor. Bunun yanında, iki takımın form durumu maç öncesi heyecanı artırıyor. Özellikle Leeds United, daha iyi bir performans sergiliyor. AFC Bournemouth ise toparlanma çabasında. Maçın başlamasıyla birlikte futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace

31 Ekim 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:30'da Tottenham Hotspur, Crystal Palace ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. İki takım da sezon boyunca puan almak için çaba sarf ediyor. Tottenham, şu an ligde 14. sırada bulunuyor. Crystal Palace ise 17. sırada yer alıyor. İki ekip için kritik bir maç olması bekleniyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli maçı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet peşinde. Tüm futbolseverler unutulmaz bir mücadele bekliyor.

Aston Villa-Fulham

Günün maç programında önemli bir karşılaşma var. 31 Ekim 2026 tarihinde saat 23:00'te Aston Villa ile Fulham karşı karşıya gelecek. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Aston Villa, ligde 9. sırada yer alıyor. Fulham ise 15. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki rekabet her zaman dikkat çekiyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı buradan takip edebilir. Hem Aston Villa hem de Fulham, galibiyet için mücadele edecek. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir etkinlik olacak.