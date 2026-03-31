Bugün hangi maçlar var? 31 Mart Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burak Kavuncu

Burundi-Çad

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Çad takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Etiyopya-Sao Tom ve Prinsipe

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Sao Tom ve Prinsipe takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Esvatini-Eritre

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Esvatini ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Mauritius-Somali

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Somali takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bosna Hersek-İtalya

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Danimarka

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsveç-Polonya

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kosova-Türkiye

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Mirandes-Albacete

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Deportivo La Coruna-Cordoba

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Cordoba takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Real Valladolid-Cadiz

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Hapoel Nof HaGalil-Bnei Yehuda Tel Aviv

31 Mart Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FC Hayq-FC Noah II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Araks-BKMA II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile BKMA II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sardarapat-Pyunik II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Sardarapat ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

