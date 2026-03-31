Bugün hangi maçlar var? 31 Mart Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burundi-Çad
31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Çad takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Etiyopya-Sao Tom ve Prinsipe
31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Sao Tom ve Prinsipe takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Esvatini-Eritre
31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Esvatini ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Mauritius-Somali
31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Somali takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Bosna Hersek-İtalya
31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çekya-Danimarka
31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsveç-Polonya
31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kosova-Türkiye
31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Mirandes-Albacete
31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Deportivo La Coruna-Cordoba
31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Cordoba takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Real Valladolid-Cadiz
31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Hapoel Nof HaGalil-Bnei Yehuda Tel Aviv
31 Mart Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
FC Hayq-FC Noah II
31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Araks-BKMA II
31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile BKMA II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Sardarapat-Pyunik II
31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Sardarapat ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
