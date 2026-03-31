Bugün hangi maçlar var? 31 Mart Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burundi-Çad

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Çad takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Etiyopya-Sao Tom ve Prinsipe

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Sao Tom ve Prinsipe takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Esvatini-Eritre

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Esvatini ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Mauritius-Somali

31 Mart Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Somali takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bosna Hersek-İtalya

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Danimarka

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsveç-Polonya

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kosova-Türkiye

31 Mart Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Mirandes-Albacete

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Deportivo La Coruna-Cordoba

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Cordoba takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Real Valladolid-Cadiz

31 Mart Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Hapoel Nof HaGalil-Bnei Yehuda Tel Aviv

31 Mart Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FC Hayq-FC Noah II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Araks-BKMA II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile BKMA II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sardarapat-Pyunik II

31 Mart Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Sardarapat ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00