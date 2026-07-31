Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

LASK-Grazer AK
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK ile Grazer AK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Dundee United-Rangers FC
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dundee United ile Rangers FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Henan Songshan Longmen-Dalian Yingbo
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
FC Rodina Moskova-Rostov
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Rodina Moskova ile Rostov takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Valerenga-Ham Kam
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Valerenga ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Bodo Glimt-Lillestrom
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Lillestrom takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
UCSA-Olexandria
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan UCSA ile Olexandria takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ahrobiznes Volochysk-FSC Mariupol
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile FSC Mariupol takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Super Nova-2-Riga Mariners
31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Super Nova-2 ile Riga Mariners takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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