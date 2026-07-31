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Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

LASK-Grazer AK

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK ile Grazer AK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Dundee United-Rangers FC

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dundee United ile Rangers FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Henan Songshan Longmen-Dalian Yingbo

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

FC Rodina Moskova-Rostov

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Rodina Moskova ile Rostov takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Valerenga-Ham Kam

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Valerenga ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Bodo Glimt-Lillestrom

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Lillestrom takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

UCSA-Olexandria

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan UCSA ile Olexandria takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ahrobiznes Volochysk-FSC Mariupol

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile FSC Mariupol takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Super Nova-2-Riga Mariners

31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Super Nova-2 ile Riga Mariners takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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