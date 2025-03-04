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  4. Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü ve yayınlayacak kanallar

Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü ve yayınlayacak kanallar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 13:20
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Futbolseverleri 4 Mart Salı günü adeta bir futbol şöleni bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde dev kulüpler karşı karşıya geliyor. Peki maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü ve yayınlayacak kanallar

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mart Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden dev kulüpler karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN MAÇLARI

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ŞAMPİYONLAR LİGİ
23:00 | Club Brugge - Aston Villa | tabii Spor
23:00 | B. Dortmund - Lille | tabii Spor
23:00 | PSV - Arsenal | TRT Spor
23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | tabii Spor

TRENDYOL 1. LİG
16:00 | Manisa FK - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports 2
20:30 | Amedspor - Gençlerbirliği | TRT Spor, Bein Sports 2

UEFA GENÇLİK LİGİ
16:00 | Salzburg - Atletico Madrid | UEFA.tv
18:00 | Aston Villa - Barcelona | UEFA.tv

AZERBAYCAN PREMİER LİGİ
17:00 | Turan - Zira | CBC Sport
19:00 | Sabah Bakü - Araz | CBC Sport

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
17:00 | Buriram - Johor Darul | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Pakhtakor - Al Hilal | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Tractor Sazi - Al Taawon | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00 | Al Rayyan - Al Ahli | Smart Spor 2, Spor Smart 2

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 | Cardiff City - Burnley
22:45 | Hull City - Plymouth
22:45 | Millwall - Bristol City
22:45 | Preston - Swansea

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