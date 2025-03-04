Bugün hangi maçlar var? 4 Mart Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü ve yayınlayacak kanallar

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mart Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden dev kulüpler karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
23:00 | Club Brugge - Aston Villa | tabii Spor
23:00 | B. Dortmund - Lille | tabii Spor
23:00 | PSV - Arsenal | TRT Spor
23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | tabii Spor
TRENDYOL 1. LİG
16:00 | Manisa FK - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports 2
20:30 | Amedspor - Gençlerbirliği | TRT Spor, Bein Sports 2
UEFA GENÇLİK LİGİ
16:00 | Salzburg - Atletico Madrid | UEFA.tv
18:00 | Aston Villa - Barcelona | UEFA.tv
AZERBAYCAN PREMİER LİGİ
17:00 | Turan - Zira | CBC Sport
19:00 | Sabah Bakü - Araz | CBC Sport
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
17:00 | Buriram - Johor Darul | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Pakhtakor - Al Hilal | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 | Tractor Sazi - Al Taawon | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00 | Al Rayyan - Al Ahli | Smart Spor 2, Spor Smart 2
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 | Cardiff City - Burnley
22:45 | Hull City - Plymouth
22:45 | Millwall - Bristol City
22:45 | Preston - Swansea
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