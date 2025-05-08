Bugün hangi maçlar var? 8 Mayıs Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fiorentina-Real Betis

8 Mayıs 2025 tarihinde, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Fiorentina ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Fiorentina, ligde 3. sırada yer alarak güçlü bir performans sergiliyor. Real Betis ise 15. sırada bulunuyor. Maçta alınacak sonuç, onların sezon hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Bu önemli karşılaşma, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

Chelsea-Djurgarden

08 Mayıs 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ile Djurgarden karşı karşıya gelecek. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Bu önemli karşılaşmada Chelsea ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Djurgarden ise zorlu bir rakip karşısında puan arayışında olacak. Maç, Spor kanalından yayınlanacak.

Manchester United-Athletic Bilbao

08 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi maçı gerçekleşecek. Manchester United ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Manchester United, ligde 3. sırada bulunuyor. Athletic Bilbao ise 2. sıradadır. Maç, TRT 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bodo Glimt-Tottenham Hotspur

08 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile Tottenham Hotspur karşılaşacak. Bodo Glimt, ligin 9. sırasında yer alıyor. Ekip, 8 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 14 puana ulaşmış durumda. Tottenham Hotspur ise 4. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplam puanı 17. Bu heyecan verici karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Deportes Iquique-Atletico Mineiro

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportes Iquique ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Racing Montevideo-Huracan

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Racing Montevideo ile Huracan takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Beykoz Anadoluspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Motolux 68 Aksarayspor ile Karacabey Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Menemen FK ile Artı Değer Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Bristol City-Sheffield United

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Talleres-Libertad

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Talleres ile Libertad takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Velez Sarsfield-Olimpia

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Velez Sarsfield ile Olimpia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bistrica-NK Krka

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Bistrica ile NK Krka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rudar Velenje-Jadran Dekani

08 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Rudar Velenje ile Jadran Dekani takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30