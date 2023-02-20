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  4. BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise okullar açılıyor mu? 71 ilde eğitim bugün başlıyor!

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise okullar açılıyor mu? 71 ilde eğitim bugün başlıyor!

20.02.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okul var mı, tatil mi sorusunun yanıtı merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer'in konuya ilişkin yaptığı son açıklamaya ulaşmak isteyen veli ve öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen afet bölgelerindeki okulların mart ayında açılacağını duyurmuştu. Peki bugün okul var mı, tatil mi? 20 Şubat 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise okullar açılıyor mu?

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise okullar açılıyor mu? 71 ilde eğitim bugün başlıyor!

Bugün okullar tatil mi, var mı soruları haftanın ilk gününde gündemdeki yerini aldı. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen Kahramanmaraş depremi sonrası bu illerde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. afet bölgelerindeki okulların mart ayında açılacağı belirtilmişti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan veli ve öğrenciler olamk üzere bir çok kişi "Bugün okul var mı, tatil mi? 20 Şubat 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise okullar açılıyor mu?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU? 20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Bakan Özer, depremden etkilenen şehirlerin haricinde, tüm okulların bugün (20 Şubat) açık olacağını duyurdu. Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

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BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Depremden etkilenen bölgelerde okulların açılma tarihinin 1 Mart 2023'e kadar ertelendiğini duyuran Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

Bugün okullar açılacak mı? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar var mı yok mu? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum...

Depremden etkilenen illerde okulların daha geç açılacağını duyuran Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

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