Öge nasıl yazılır? Öge mi öğe mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı iletişimlerde ya da gündelik sohbetlerde birçok sözcük kullanırız. Bazen bu sözcüklerin yazımında hata yaparız ve bunun farkına varamayabiliriz. Yazımında yanlışlık yapılan birçok sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerden biri de öge sözcüğü olarak karşımıza çıkar. Kelimelerin doğru yazımıyla birlikte nasıl okunduğuna dair tüm bilgiler Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinde yer almaktadır. Bu site sayesinde yanlış yazılan sözcüklerin doğru yazılış şekillerini öğrenmek mümkündür.

Öge nasıl yazılır?

Öge kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan ve birçok yerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu ve diğer kelimeleri kullanırken öncelikli olarak manasını bilmemiz gerekir. Manası bilinmeden kullanılan sözcükler cümlelerde anlam kaymasına neden olmaktadır. Bu yüzden öge yazımı konusuyla beraber kelimenin ne anlama geldiğini de bilmek de fayda vardır. Sözcüklerin yazılışlarını, söyleniş şekillerini ve manalarını doğru bir şekilde aktaran en temel kaynak Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. Bu bağlamda öge sözcüğünün manası şu şekildedir:

(İsim) Bir bütünü meydana getiren, bütünden ayrıldığında dahi tek başına da bir mana ifade eden unsur veya eleman.

(İsim) Başka şeylerin kendisinden çoğaldığı ilk uzuv.

(İsim) Araç ya da delil.

(İsim/Kimya) Birleşik bir şeyi meydana getiren esas şeylerden her biri.

(İsim/Dil bilgisi) Bir cümleyi meydana getiren yüklem, özne ya da tümleç gibi ünitelerden her biri.

(İsim/Toplum Bilimi/Mantık) Bir topluluğun ya da bir grubun üyelerinden her biri.

Öge mi öğe mi?

Öge yazımının kullanıldığı birçok farklı alan bulunmaktadır. Bu kelime sıklıkla karşımıza öğe şeklinde çıkmaktadır. Kelimenin tam ortasında yer alan “g” harfi yumuşak g (ğ) olarak yazılmaktadır. Ancak öge TDK’ye göre her zaman “öge” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün yaygın olarak “öğe” olarak yazılması ve kullanılması, yazım kuralları açısından doğru değildir. Buna göre öge doğru yazılışı şu şekildedir: