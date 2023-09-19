Öge nasıl yazılır? Öge mi öğe mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı iletişimlerde ya da gündelik sohbetlerde birçok sözcük kullanırız. Bazen bu sözcüklerin yazımında hata yaparız ve bunun farkına varamayabiliriz. Yazımında yanlışlık yapılan birçok sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerden biri de öge sözcüğü olarak karşımıza çıkar. Kelimelerin doğru yazımıyla birlikte nasıl okunduğuna dair tüm bilgiler Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinde yer almaktadır. Bu site sayesinde yanlış yazılan sözcüklerin doğru yazılış şekillerini öğrenmek mümkündür.
Öge kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan ve birçok yerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu ve diğer kelimeleri kullanırken öncelikli olarak manasını bilmemiz gerekir. Manası bilinmeden kullanılan sözcükler cümlelerde anlam kaymasına neden olmaktadır. Bu yüzden öge yazımı konusuyla beraber kelimenin ne anlama geldiğini de bilmek de fayda vardır. Sözcüklerin yazılışlarını, söyleniş şekillerini ve manalarını doğru bir şekilde aktaran en temel kaynak Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. Bu bağlamda öge sözcüğünün manası şu şekildedir:
Öge yazımının kullanıldığı birçok farklı alan bulunmaktadır. Bu kelime sıklıkla karşımıza öğe şeklinde çıkmaktadır. Kelimenin tam ortasında yer alan “g” harfi yumuşak g (ğ) olarak yazılmaktadır. Ancak öge TDK’ye göre her zaman “öge” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün yaygın olarak “öğe” olarak yazılması ve kullanılması, yazım kuralları açısından doğru değildir. Buna göre öge doğru yazılışı şu şekildedir: