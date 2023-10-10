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Tümdengelim nasıl yazılır? Tümdengelim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

09.10.2023 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem mantık hem de felsefe alanında kullanılan ve talil, dedüksiyon gibi kelimelerle eş anlamlı olan tümdengelim birleşik yapıda olan bir sözcüktür. Buna ek olarak incelenen birleşik kelimenin içerdiği sözcüklerin ek aldığı görülür. Dolayısıyla tümdengelim teriminin yazılı dildeki TDK onaylı kullanımı hakkında açıklama yapılması gerekir. Daha sonra tümdengelim kelimesinin anlamı ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı da detaylı olarak ele alınabilir.

İki ayrı sözcükten oluşan ve içerdiği kelimelerin ek aldığı görülen tümdengelim terimi özellikle felsefe ve mantık alanlarında yaygın olarak kullanılır. Bu sözcüğün temel anlamı genelde pek çok kişi tarafından bilinse de tümdengelim kelimesinin yazılı dildeki kullanımının karıştırıldığı görülür. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak bu isim sözcüğünün yazılı dildeki doğru kullanımı üzerine bilgi aktarılmalıdır. Ardından bu terim sözcüğünün doğru ve yanlış kullanımının ayrı olarak belirtilmesiyle tümdengelim kelimesinin TDK onaylı yazılışına dikkat çekilebilir.

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Tümdengelim nasıl yazılır?

Felsefe alanında kullanılan terimlerden birçoğunun birleşik kelimeler arasında yer aldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak bir felsefe terimi iken birleşik yapıda olan tümdengelim sözcüğünün doğru yazılışı hakkında açıklama yapılması gerektiği belirtilmelidir. Çünkü bu birleşik sözcüğün yazılı dilde bitişik mi ayrı olarak mı kullanıldığı genelde karıştırılır. Tümdengelim sözcüğüne yazılı dilde yanlış bir şekilde yer verilmesi ise Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açar. Bu nedenle "Tümdengelim ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt olan kişilere aktarılması gereken cevabın "hayır" olduğu söylenmelidir.

Bir isim sözcüğü olan tümdengelim TDK'ye göre bitişik olarak yazılır. Yani bu felsefe teriminin bitişik olarak yazıldığı bilinen birleşik kelimeler kapsamında bulunduğu belirtilmelidir. Bu bağlamda tümdengelim doğru yazılışı tümden ile gelim sözcükleri arasında boşluk bırakılmayacak şekilde olmalıdır. Nitekim bu birleşik kelimenin içerdiği tüm sözcüğü -den, gel kelimesi ise –im eki almıştır. Yani içerdiği iki sözcük de ek alan tümdengelim ifadesi TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki güncel bilgilere göre bitişik olarak yazılmalıdır. Bu sözcüğün doğru ve yanlış yazılışını detaylı olarak incelemek isteyen kişiler için sunulabilen bilgiler şu şekildedir:

  • Tümdengelim (doğru yazılışı)
  • Tümden gelim (yanlış yazılışı)
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Tümdengelim bitişik mi yazılır?

Talil ve dedüksiyon sözcükleri ile eş anlamlı olduğu bilinen tümdengelim kelimesinin yazılı dilde bitişik olarak kullanılması gerekir. Yani doğru tümdengelim yazımı TDK kapsamındaki kurallara göre ayrı değil bitişik şekildedir. Bu sözcüğün tümel bir önermeden tikel bir önermeye, etkenden etkiye ve yasalardan olaylara geçme yolu olarak tanımlandığı görülür. Tümdengelim kelimesini TDK tarafından onaylanan haliyle doğru bir şekilde kullanmak isteyen kişiler için sıralanabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Latincesi deductio olan tümdengelim terimi mantık ve felsefede genel verilerden yola çıkılıp özel sonuçlar çıkarılmasını temsil eder.
  • Bir talil yolu olduğu bilinen tümdengelim sözcüğünün tam karşıtı olan terim tümevarım olarak bilinir.
  • Bugün bilimsel araştırma yöntemlerine yönelik olarak edindiğimiz bilgiler dahilinde tümdengelim terimine sıkça rastladık.
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