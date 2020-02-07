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Buharkent MYO’da ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da Meyvecilik’ konuşuldu

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ projesi kapsamında dördüncüsü düzenlenen ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da Meyvecilik’ konulu seminer, Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Buharkent MYO Müdürü Prof.

Buharkent MYO’da ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da Meyvecilik’ konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ projesi kapsamında dördüncüsü düzenlenen ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da Meyvecilik’ konulu seminer, Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın koordinatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Buharkent Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakmak, Buharkent MYO öğretim üyeleri, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.
ADÜ Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ekmel Tekintaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, ülkemizin tarımdaki yeri, ihraç ettiğimiz meyveler ve Aydın’ın ilçelerine göre hangi meyve türlerinin kullanılması gerektiği konuşuldu. Seminerde üniversite ve halk kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olan, ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ projesinin kesintisiz devam etmesi konusundaki talepler dikkat çekti.
Seminerin soru-cevap kısmında ‘Buharkent’te Meyvecilik’ konulu geniş kapsamlı bir çalıştayın çok faydalı olacağına ve en kısa sürede Buharkent MYO tarafından düzenlenmesine karar verildi. Seminer öncesinde Buharkent Belediyesi tarafından tavuklu pilav ikram edildi.

Buharkent MYO’da ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da Meyvecilik’ konuşuldu

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