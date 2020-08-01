Buharkent’in taze inciri bayrama yetişti

İnciri ile ünlü Aydın’da Türkiye’nin ilk taze inciri hasat edilmeye başlandı. Türkiye taze incirinin yüzde 61’ini karşılayan Aydın’da ilk taze incir hasadı ise Buharkent ilçesinde yapılıyor. En kaliteli incir olarak tescillenen sarılop cinsi taze incir diğer taze incirlere oranla Buharkent’te 15 gün erken hasat ediliyor. Buharkent Hali’nde bir araya gelen Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve üreticileri herkesi Aydın inciri yemeye davet etti.

Aydın, 7 milyonu aşan incir ağacı ile Türkiye’nin incir deposu olarak biliniyor ve ilk sırada yer alıyor. Büyük Menderes Havzasının kuzey kesiminde yer alan incir üretimi ayrıca coğrafi işareti de tescillenmiş durumda. 16 bin incir üreticisinin bulunduğu Aydın’da incir en önemli geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuru incir üretiminde en önemli merkezlerin başında yer alam Aydın, aynı zamanda erkenci taze inciri ile Buharkent Türkiye’nin en önemli üretim yeri olarak markalaşmış durumda.

Bin 500 incir üreticisinin 15 bin dekar alanda taze incir üretimi yaptığı Buharkent’te ortalama 26 bin ton taze incir hasat edilerek iç ve dış piyasaya sunuluyor. Mevsim şartlarının uygun olmasından dolayı bu yıl daha yüksek ve daha kaliteli taze incir hasadı gerçekleştiren üretici, bir hafta önce başladığı hasat sezonunu bereketli bir şekilde sürdürüyor. Yaklaşık 20 gün daha sürmesi beklenen hasat nedeniyle ilçe toptancı halinde hareketli günler devam ediyor. Önceki yıllarda en büyük pazar olan Ukrayna, Rusya, İran, Irak ve Ortadoğu ülkelerine ihracatın kapalı olması nedeniyle kaliteli ve taze sarı incirler iç piyasaya sunulmak üzere kamyon, tır ve kamyonetlerle sevk edilmeye devam ediyor. Üretici ve ihracatçının beklentisi ise şuan ihracat için gümrük kapılarının açılması.