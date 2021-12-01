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Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırdı

01.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın, geçtiğimiz akşam bir defileye katıldı. Defile öncesi Instagram hesabından paylaşım yapan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırdı.

Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırdı

Buket Aydın, geçtiğimiz akşam ünlü modacı Hakan Akkaya’nın defilesine katıldı. Ünlü sunucu Buket Aydın, derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği defilede şıklık yarışı yaşanırken Buket Aydın, tercihiyle adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın, sosyal medya hesabından defileye giderken tercih ettiği siyah kombinini paylaştı.

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Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı.


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Buket Aydın
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