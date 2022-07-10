Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi! "Çok güzel fiziğin var"

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Aydın, dekolteli pozunu paylaştı.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Haber programı sunucusu Buket Aydın son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Instagram'da 332 bin takipçisi bulunan Aydın, takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Buket Aydın'ın o pozuna, "Çok güzel fiziğin var", "Afiyet olsun" gibi yorumlar geldi.

37 yaşındaki Buket Aydın eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı.

Aydın 2013-2020 yılları arasında Erce Baykal ile evli kaldı.





