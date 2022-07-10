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Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi! "Çok güzel fiziğin var"

10.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber programı sunucusu Buket Aydın hem kariyeri hem de özel yaşamıyla son zamanlarda göz önünde olan isimlerden biri... Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Buket Aydın, derin göğüs dekolteli pozuyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi! "Çok güzel fiziğin var"

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Aydın, dekolteli pozunu paylaştı.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Haber programı sunucusu Buket Aydın son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Instagram'da 332 bin takipçisi bulunan Aydın, takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın'ın o pozuna, "Çok güzel fiziğin var", "Afiyet olsun" gibi yorumlar geldi.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

37 yaşındaki Buket Aydın eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Aydın 2013-2020 yılları arasında Erce Baykal ile evli kaldı.

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

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Buket Aydın
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