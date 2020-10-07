Buket Aydın ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

Ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve bu süreçte tatil yapıp dinlendiğini söyleyen Aydın, yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Aydın, "Gelen ciddi teklifler var. Biraz klasik olacak ancak istediğim ve içime sinen bir programda yer almak istiyorum. Süreç devam ediyor. Ekranları çok özledim. İnşallah, kısa zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım" açıklamasında bulundu.

