MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buket Aydın ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

Buket Aydın ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

07.10.2020 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Buket Aydın ekrana dönmüyor mu? 'Ciddi teklifler var ama...'

Kanal D'den istifa eden ve eşinden de boşanan Buket Aydın ekrana dönmek için teklifleri değerlendirdiğini açıkladı.

Ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve bu süreçte tatil yapıp dinlendiğini söyleyen Aydın, yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Aydın, "Gelen ciddi teklifler var. Biraz klasik olacak ancak istediğim ve içime sinen bir programda yer almak istiyorum. Süreç devam ediyor. Ekranları çok özledim. İnşallah, kısa zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni hayatına başlıyabildimi

En Çok Okunan Haberler

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Sosyal medya fenomeni Enes Batur erkek arkadaşların arasındaki sırrı açıkladı!

Erkeklerin sırrını ifşa etti! ‘Dalga geçeceğimizi...’

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Nisa Bölükbaşı’ndan kafaları karıştıran benzetme! ‘Kocaman bir duvar...’

Kalbindeki resmi açıkladı! Kafaları karıştırdı!

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

'Bücür Cadı'nın Zeliş'inden müjdeli haber

Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'

Duygu Özaslan yetkilere seslendi! ‘EuroCup acilen...’

Sevgilisini özledi! Çareyi yetkililerde aradı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.