Buket Aydın Emir Sarıgül'ü unuttu! Sosyetik iş insanıyla yakalandı

Spiker Buket Aydın Emir Sarıgül'ü sonunda unuttu! Son dönemlerde dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın gecelerde ünlü iş insanıyla yakalandı. 2.Sayfa'nın haberine göre; Sunucu Buket Aydın ile iş insanı Yaman Taciroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sunucu Buket Aydın, dün akşam bir mekan çıkışı iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülendi ama sorulara yanıt vermedi.

Yaman Taciroğlu'nun, 2020 yılında oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

