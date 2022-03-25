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Buket Aydın Emir Sarıgül'ü unuttu! Sosyetik iş insanıyla yakalandı

25.03.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Sarıgül ise uzun süre birlikte olan ve aldatıldığı için ayrılıp sonra yeniden barışan ve sonra yeniden ayrılan Buket Aydın yeni aşka yelken açtı. Sosyetik iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakalanan Buket Aydın sorulara yanıt vermedi.

Buket Aydın Emir Sarıgül'ü unuttu! Sosyetik iş insanıyla yakalandı

Spiker Buket Aydın Emir Sarıgül'ü sonunda unuttu! Son dönemlerde dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın gecelerde ünlü iş insanıyla yakalandı. 2.Sayfa'nın haberine göre; Sunucu Buket Aydın ile iş insanı Yaman Taciroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sunucu Buket Aydın, dün akşam bir mekan çıkışı iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülendi ama sorulara yanıt vermedi.

Ekran Alıntısı

Yaman Taciroğlu'nun, 2020 yılında oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

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Buket Aydın Emir Sarıgül
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