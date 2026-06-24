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Drake'in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi!

Rapçi Drake'in oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, 26 yaşındaki Muay Thai sporcusu Efe Çalışkan ile evlendi.

Drake'in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi!
Öznur Yaslı İkier

Drake'in oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, 26 yaşındaki Muay Thai sporcusu Efe Çalışkan ile evlendi. Brussaux ile Çalışkan arasındaki 10 yaş farkı da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2018 yılında rapçi Pusha T'nin açıklamalarıyla Drake'in Sophie Brussaux'dan bir çocuğu olduğu ortaya çıkmış, daha sonra Kanadalı yıldız bu bilgiyi doğrulamıştı. O günden bu yana Drake ve Brussaux, oğulları Adonis'in ortak velayetini sürdürüyor.

Drake in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi! 1

Efe Çalışkan ile Sophie Brussaux'nun düğünü Kanada'da yapıldı. Düğünden paylaşılan ilk karelerde gelinin parmağındaki yüzüğün büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı.

Drake in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi! 2

Brussaux ile Çalışkan arasındaki 10 yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.

Drake in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi! 3

Drake düğüne katılmadı. Drake ile Sophie Brussaux'nun hikayesi yıllarca magazin gündeminden düşmedi. İkilinin 2017 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadığı biliniyordu.

Drake in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi! 4

EFE ÇALIŞKAN KİMDİR?

26 yaşındaki Efe Çalışkan, Kanada'da yaşayan Türk Muay Thai ve MMA sporcusu. Ontario'nun Thornhill bölgesinde yaşayan Çalışkan, uzun yıllardır dövüş sporlarıyla ilgileniyor. Muay Thai ve kickboks müsabakalarının ardından 2026 yılında MMA kariyerine başlayan sporcu, son günlerde Drake'in oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux ile evlilik haberiyle uluslararası magazin basınının dikkatini çekti.

Drake in eski sevgilisi Sophie Brussaux Türk sporcu Efe Çalışkan ile evlendi! 5

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Anahtar Kelimeler:
Drake
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