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Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isme teklif üstüne teklif yağıyor. Devrim Özkan'ın bir reklam için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atmaya çalışan ünlü isme tatilde teklif üstüne teklif yağdı.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı 1

'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşmaya varan Özkan'ın bir de reklam anlaşması yaptığı iddia edildi.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı 2

MagazinBurada'nın haberine göre; Devrim Özkan bir araç markasının reklam anlaşmasından 11 milyon 500 bin TL kazanacak.

Yeraltı nın Ceylan ı Devrim Özkan a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı 3

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

“Gelsin Hayat Bildiği gibi” dizisi ve ‘’Mavi Mağara’’ filmiyle yurt içi ve yurt dışında büyük başarı yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan Yeraltı dizisi
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