Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'a teklif yağıyor! Reklam kazancı dudak uçuklattı

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atmaya çalışan ünlü isme tatilde teklif üstüne teklif yağdı.

'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşmaya varan Özkan'ın bir de reklam anlaşması yaptığı iddia edildi.

MagazinBurada'nın haberine göre; Devrim Özkan bir araç markasının reklam anlaşmasından 11 milyon 500 bin TL kazanacak.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

“Gelsin Hayat Bildiği gibi” dizisi ve ‘’Mavi Mağara’’ filmiyle yurt içi ve yurt dışında büyük başarı yakaladı.