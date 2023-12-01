Buket Aydın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o hareketine tepkisi sosyal medyada gündemde

Gerek Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gerekse yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Buket Aydın yine gündemde. Haber Global ekranlarında yorumcu olarak katıldığı bir programda Özgür Özel'e dair sözleriyle dikkat çeken Buket Aydın'ın ilginç ifadeleri şaşırttı.

Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 19 Kasım günü Kadıköy Süreyya Operası'nda dinletisine katıldığı Pervin Çakar'ın sahnede elini öptüğü fotoğrafı ekrana taşıtarak o anlara dair yorumda bulundu.

Aydın, Özel'e "Sen CHP Genel Başkanı olmuşsun, bu şekil el öpülmez" dedi ve seyircilerin "protokol ve davranış kuralları"nı okumalarını söyledi.

Ardından ise Buket Aydın, "Bir kadının eli nasıl öpülür? Bir kadının eline vantuz gibi yapışarak öpmemelisin! Vantuz vantuz. Vantuz ne yapar ahtapot vantuzları ile böyle cuk cuk çeker ya..” ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.





