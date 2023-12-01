İhanet görüntüleri olay olmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

2019 yılında dünyaevine giren Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görüldü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Asmalımescit'te bir mekânda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.





