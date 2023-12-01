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  4. İhanet görüntüleri olay olmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

İhanet görüntüleri olay olmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

01.12.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, dört yıllık evliliklerini tek celsede noktalad. 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununda rol alan Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak'ın, Beyoğlu'nda sarmaş dolaş görüntüleri olay olmuştu. İhanet görüntülerinin ardından boşanma haberi geldi.

2019 yılında dünyaevine giren Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görüldü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

elit andaç

Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

bülent elit

Asmalımescit'te bir mekânda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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