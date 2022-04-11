Buket Dereoğlu kimdir? Kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu'nun üvey babası Ercan Yazgan kimdir?

Buket Dereoğlu, tv 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa programında Alişan'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Buket Dereoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu'nun üvey babası Ercan Yazgan kimdir? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisine ve babası Ercan Yazgan ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buket Dereoğlu ya da tam adıyla Selin Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen İzmirli olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır.

Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

BUKET DEREOĞLU'NUN ÜVEY BABASI ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 4 Nisan 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.

Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalıştı.

Ercan Yazgan, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

BUKET DEREOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Buket Deroğlu filmleri:

1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet

1993 Cümbüş Sokak - Helga

1995 Çiçek Taksi - Elizabeth

1996 Ağustos Bönceklerini Unutma

1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen

1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu

Cümbüşiye - Helga

2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi

Yasemince 2000

2001 Tuzu Kurular

2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale

2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)

Dayı

En İyi Arkadaşım - Sıfırcı

2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon

2006 Avrupa Yakası

2007 Gemilerde Talim Var

2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi

2008 Görgüsüzler - Saliha

Pulsar - Nermin Bilgiç

2009 Çılgın Kanal - Deniz

Papatyam - Yasemin

2011 Artı 18

Müziklerin Efendisi

Sudan Sebepler - Sedef

2012 Eve Düşen Yıldırım - Pınar

Süpertürk - Alev

2014 Diğer Yarım - Çengel Aysel

Oflu Hoca'nın Şifresi - Modaretör

Yasak - Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım

2015 Eve Dönüş - Av. Nalan Sayar

Likya Taşların İzinde

Sen Benimsin - Nevin Deniz

2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 - Modaretör

2017 Chef

2018 İkizler Memo-Can - Madam/Matnazel

Oflu Hoca Trakya'da - Modaretör

2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Alev Veyder

2020 Hekimoğlu - Cihan'ın Menajeri Nihal

Afili Aşk - Ceyda'nın Annesi Feriha

İncir Ağacı - Gönül

