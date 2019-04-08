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Romanya'dan Mircea Lucescu için bomba iddia

FUTBOL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bükreş Belediye Başkanı Daniel Tudorache, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Romanya 3. Ligi'nde mücadele eden Rapid Bükreş'in yeni başkanının Mircea Lucescu olabileceğini açıkladı

Romanya'dan Mircea Lucescu için bomba iddia

Gelecek sezon için Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu için Romanya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Bükreş Belediye Başkanı Daniel Tudorache, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Romanya 3. Ligi'nde mücadele eden Rapid Bükreş'in yeni başkanının Mircea Lucescu olabileceğini açıkladı.

Tudorache, yaptığı açıklamada ''Rapid'e yatırım yapacak bazı arkadaşlar buldum. Biz belediye olarak hiçbir kulübe yatırım yapamayız ama Rapid için elimden gelen yardımı yapmak istiyorum. 2020'de tekrar 1. Lig'e çıktığımızda teknik direktör yine Pancu, başkan ise Mircea Lucescu olabilir. Herkes bu kulübün, tekrar Avrupa kupalarında Romanya'yı temsil etmesini istiyor'' şeklinde konuştu.

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Mircea Lucescu ise iddiaları yalanlamazken ''Rapid ile sürekli iletişim halindeyim, bu çok normal. Tüm hayatım boyunca teknik direktörlük yaptım ve Rapid'in gelişmesini izlemekten çok heyecanlıyım. Taraftarın ve futbolcuların coşkusunu görebiliyorum. Hepimiz büyük takımların geri dönüşünü görmek isteriz'' sözlerini kullandı.

Mircea Lucescu, 1997-98 ve 1999-2000 yılları arasında Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı. Ekonomik sebeplerle alt lige düşme cezası alan Rapid, şu an Romanya 3. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

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mircea lucescu rapid bükreş

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