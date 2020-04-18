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Bulaşacaksa sevgi bulaşsın

SİVAS HABERLERİ  | 18.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Bulaşacaksa sevgi bulaşsın” sloganı ile hareket eden köy derneği, köylerinde ki 65 yaş üstü tüm köy sakinlerine içerisinde bağışıklığı güçlendiren gıdalar ve dezenfektan ürünler bulunan koliler hediye etti.Sivas’ın Merkez Sarıkaya Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği örnek bir çalışmaya imza attı.

Bulaşacaksa sevgi bulaşsın” sloganı ile hareket eden köy derneği, köylerinde ki 65 yaş üstü tüm köy sakinlerine içerisinde bağışıklığı güçlendiren gıdalar ve dezenfektan ürünler bulunan koliler hediye etti.
Sivas’ın Merkez Sarıkaya Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği örnek bir çalışmaya imza attı. “Bulaşacaksa sevgi bulaşsın” sloganı ile hareket eden dernek üyeleri, aralarında topladıkları paralar ile bir bütçe oluşturdu. Oluşturulan bütçe ile içerisinde; bağışıklığı güçlendiren gıdalar ve dezenfektan ürünler bulunan koliler oluşturuldu. Koliler 65 üstü köy sakinleri tek tek ziyaret edilerek kendilerine hediye edildi. Ayrıca 65 yaş üstü köy sakinlerinden, beslenmelerine ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri istendi.

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