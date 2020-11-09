Buldan havluları depremzedelere ulaştı

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası zarar gören depremzedelere Buldanlı hayırseverler havlu göndererek destek oldu.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ev enkaz yığınına dönerken çok sayıda evde ise ağır hasar oluştu. Evleri yıkılan ve ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine gidemeyen depremzedelere ise yurdun dört bir tarafından yardım kampanyaları başlatıldı. Buldanlı hayırseverler ise depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla deprem bölgesine havlu yardımında bulundu. İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı buz pistinde yer alan yardım toplama merkezinde bulunan koordinatörlüğe toplanılan havluları teslim eden Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara “İzmir’de yaşayan hemşerimiz Müjgan Köklü Sezmiş’in bildirimi üzerine harekete geçtik. Pek çok tekstil şirketimiz ve yardımseverimiz havluları verdi. Bizde İzmir’deki yardım toplama merkezine teslim ettik. Buradan ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtımına başlanıldı. Depremin yaralarını milletçe saracağız. Buldan’ımızın yardımsever vatandaşlarına, tekstil şirketlerine ve ulaşımımızı sağlayan herkese teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor, böyle bir acının tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

