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Buldan’da açık kanalizasyon mikrop saçıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde, belediye tarafından yeterince önlem alınmadığı için açık alana akan kanalizasyon suyu tehlike ve mikrop saçmaya devam ediyor.Antik kent Tripolis bölgesinde bulunan kanalizasyon vatandaşlar, kanalizasyon sularının belediye tarafından kapalı borular ile uzaklaştırılmasını istiyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde, belediye tarafından yeterince önlem alınmadığı için açık alana akan kanalizasyon suyu tehlike ve mikrop saçmaya devam ediyor.

Antik kent Tripolis bölgesinde bulunan kanalizasyon vatandaşlar, kanalizasyon sularının belediye tarafından kapalı borular ile uzaklaştırılmasını istiyor. Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, “Biz söylemekten artık bıktık usandık. Bu bölgede evlerimiz, bağlarımız var. Yoldan geçerken bile kötü kokulardan nefes alamıyoruz” dedi.
Denizli’nin Buldan ilçesinde açık alanda kalan kanalizasyon, ilçe merkezi, Oğuz, Doğanköy ve Yenicekent Mahallesinde atık sularının aktığı bölge açıkta bırakılmasından dolayı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki topluyor. Antik kent Tripolis bölgesinde bulunan kanalizasyon yetkililere belirtilmesine rağmen kapalı borular ile uzaklaştırılmasını isteyen vatandaşlar bir an önce sorunun çözülmesini istiyorlar.

“Artık kötü kokularla yaşamak istemiyoruz”
Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, “Biz söylemekten artık bıktık usandık. Bu bölgede evlerimiz, bağlarımız var. Yoldan geçerken bile kötü kokulardan nefes alamıyoruz. Bölgede Tripolis antik kenti bulunuyor. Ziyarete gelen turistlere ve misafirler için çirkin görüntü ve kötü kokulardan rahatsız oluyorlar. Korona virüse karşı tüm tedbirleri aldık ama kanalizasyona karşı hiçbir tedbir alamıyoruz. Artık kötü kokularla yaşamak istemiyoruz” dedi.

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