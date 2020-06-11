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Bülent Emrah Parlak'tan olay sözler: TRT’de kara listedeyim ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV’de Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk oldu. Bülent Emrah Parlak, TRT’nin kendisini kara listeye aldığını iddia etti.

Bülent Emrah Parlak'tan olay sözler: TRT’de kara listedeyim ama...

Yılmaz Erdoğan'ın 'Çok Güzel Hareket Bunlar' isimli projesiyle adını duyuran oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV’de Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk oldu. Bülent Emrah Parlak, TRT’nin kendisini kara listeye aldığını iddia etti.

Parlak'ın şu sözleri sosyal medyada gündem oldu:

“Aldığım haberlere göre TRT'de kara listedeyim. Ama bunun hesabını verecekler. TRT için benden vergi alıyorlar. Benim kanalım TRT. Beni orada kimse kara listeye alamaz. Alanlar hesap verecek. Bir susun artık.

Coşkun Sabah'tan bomba sözler: Parası olmayan beni anlamazCoşkun Sabah'tan bomba sözler: Parası olmayan beni anlamaz

İnsanlar açlıktan kırılıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 900 liraya dayanmış sen hangi 15 milyondan bahsediyorsun Coşkun Sabah.”

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