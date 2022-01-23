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Bülent Ersoy'dan Anıtkabir olayıyla ilgili yeni açıklama! Mehter başını yanına çağırarak konuştu

23.01.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bursa'da bir açılışa katılan Bülent Ersoy, törende yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye tayin edileceği vurgusunu yaptı. Mehter başını yanına çağıran Ersoy "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert görevden alınmıştı.
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Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bülent Ersoy gazetecilerin sorusu üzerine Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu.

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Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye gönderileceği iddiasında bulundu. Mehter başını yanına çağıra Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

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"İNERKEN KORKUDAN ŞEMSİYE TUTAN DA OLMADI"

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz." (DHA)

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Bülent Ersoy
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