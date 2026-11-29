Deniz Çakır, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı Mükemmel Anneler’in kadrosu dikkat çekiyor. Kadın karakterleri odağına alan diziyle Burçin Terzioğlu da anlaştı.

Son olarak Ben Leman dizisinde rol alan başarılı oyuncu Terzioğlu gelen teklifleri değerlendirdi ve yine kadın odaklı bir dizide yer almaya karar verdi.

TÜRKÂN’A HAYAT VERECEK

Burçin Terzioğlu okuma provası yarın yapılacak olan dizinin başrollerinden Türkan’ı canlandıracak.

Kadın dünyasını etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan diziyi başarılı senarist Sevgi Yılmaz kaleme alıyor. Çekimlerine kasım sonunda başlanması planlanan Mükemmel Anneler’in 2027’nin ocak ayında TV8’de izleyiciyle buluşması bekleniyor.