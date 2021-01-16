Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Bülent Ersoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Diva'nın son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

