MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

16.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bülent Ersoy'dan bomba paylaşım! Olay oldu...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafı olay oldu. Diva'nın yüzündeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Bülent Ersoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Diva'nın son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

6002a44fadcdeb11d46bfa80

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Demi Rose bu defa sadece hırkayla... Demi Rose bu defa sadece hırkayla...
Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman Her şeyi altüst eden What If ...?'den ilk fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Diğer Haberler

Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki çekti!

Farkındalık içinmiş! Enkaz üzerinde poz verdi

Özge Özder'i kızdıran yorum!

Özge Özder'i kızdıran yorum!

Demi Rose bu defa sadece hırkayla...

Demi Rose bu defa sadece hırkayla...

Pınar Altuğ yeni imajıyla tam not aldı!

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam ve oyuncu oğlu Emir Tekin ile sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.