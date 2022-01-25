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Bülent Ersoy'dan iddialı açıklama! "Arap atı gibiyim maşallah"

25.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy, Bursa'da bir güzellik merkezi açılışı öncesi gazetecilerle sohbet etti. Usta sanatçı, kendisine "Arap atı gibiyim maşallah" diyerek övgülerde bulundu.

Bülent Ersoy'dan iddialı açıklama! "Arap atı gibiyim maşallah"

Bursa'da bir güzellik merkezi açılışı öncesi gazetecilerle sohbet eden Bülent Ersoy, keyifli haliyle dikkat çekti. Güzellik merkezinin açılışını yapan Ersoy'u mehteran takımı karşıladı.

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Kurdeleyi şarkıcı Altay ve Sevim Alan ile birlikte kesen Ersoy, mehteran takımı şefine, "İnşallah bana çaldığınız için Hakkari'ye sürülmezsiniz" dedi.
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Diva, "Aralıksız durmadan Türkiye'nin çeşitli şehirlerine dolaşıyorum Yüce Allah'ıma şükür ki 50 senedir olduğu gibi yine tüm konserlerim kapalı gişe olarak geçmekte. Arap atı gibiyim maşallah" dedi.

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Bülent Ersoy
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