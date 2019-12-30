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  4. Bülent Ersoy'dan kulis istekleri açıklaması! 'Böcekler falan istemiştim'

Bülent Ersoy'dan kulis istekleri açıklaması! 'Böcekler falan istemiştim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Yılbaşı sahnesi için kalacağı otele İspanya’dan ıstakoz, Rusya’dan havyar getirten Bülent Ersoy sosyal medyaya damga vurdu. Diva istekleriyle ilgili yaptığı açıklamayla da olay oldu.

Yılbaşı akşamı sahne alacağı Sapanca'daki otele Rusya'dan havyar, İspanya'dan ıstakoz isteyen Bülent Ersoy, sosyal medyanının diline düştü. Bülent Ersoy'un 1 TIR dolusu eşyası 31 Aralık gecesi sahne alacağı otelin kral dairesine gitmişti.

Diva, yılbaşı gecesi menüsünde İspanya'nın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen beluga siyah havyar vardı.

Otele Paris'ten Michelin yıldızlı bir aşçıyı da götürecek olan Ersoy için gündeme gelmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında "Ben zaten evimde de öyle yaşıyorum. Özel aşçıyı şunun için istedim. Böcekler falan istemiştim. Pavuryalar… Bütün isteklerim onaylandı. Önemli olan istemek değil onu alabilmek” dedi. (Uçankuş)


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