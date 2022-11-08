Bülent Ersoy'dan müezzine makam dersi! Evine çağırıp...

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy'un apartmanının yanındaki cami müezzinini eve çağırmasının nedeni belli oldu.
tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.
Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi. Diva daha sonra yakınlarına "İşte şimdi daha güzel oldu" yorumunu yaptı.