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Bülent Ersoy'dan müezzine makam dersi! Evine çağırıp...

08.11.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Yaşadığı apartmanının yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, önce müezzine eşlik etti, sesini duyuramayınca evine çağırıp makam dersi verdi.

Bülent Ersoy'dan müezzine makam dersi! Evine çağırıp...

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy'un apartmanının yanındaki cami müezzinini eve çağırmasının nedeni belli oldu.

ÖNCE EZANA EŞLİK ETTİ AMA...

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.

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EVİNE DAVET ETTİ

Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi. Diva daha sonra yakınlarına "İşte şimdi daha güzel oldu" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Müezzin Bülent Ersoy ezan

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