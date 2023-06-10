Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Ersoy kimdir? Diva bu akşam Kanal D'de!

Bülent Ersoy ile ilgili aramalar Şarkılar Bizi Söyler'in aşlamasıyla hız kazandı. Her cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlananan programa bu hafta Diva konseptiyle Bülent Ersoy konuk oldu. Ersoy'un ekranda görünmesiyle usta sanatçı hakkındaki aramalr hız kazandı. İstanbul doğumlu olan ünlü sanatçının hayatı araştırılıyor. İşte Bülent Ersoy ile ilgili bilinmeyenler...

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

9 Haziran 1952 yılında Malatya'da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı. Asıl adı Bülent ERKOÇ'tur. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı.

Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği "Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin", Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

9 Haziran 1952 doğumlu olan Bülent Ersoy şu an yaşındadır. Malatya doğumlu olan Diva Bülent Ersoy'un aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

BÜLENT ERSOY'UN EVLİLİKLERİ

1998 yılında Cem Adler ile evlendi, 1999 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2007 yılında Armağan Uzun'la yaptı. Ondan da 2008 yılında boşandı. Şimdilerde ise kendisinden 38 yaş küçük İzmirli Berk Yılmaz ile birlikte.

1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı isteği okumadığı için Hacı Tepe isimli kişi tarafından kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.

